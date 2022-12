Conseils de carrière de Penny Pennington, PDG d’Edward Jones

Voici quatre conseils de carrière que Pennington a pour ceux qui souhaitent réussir dans leur carrière, que ce soit au sommet d’une entreprise d’un billion de dollars ou non.

Pennington est allé à l’Université de Virginie pour étudier la finance et a fini par travailler dans la banque d’investissement pendant 14 ans avant d’être embauché chez Edward Jones en 2000. Aujourd’hui, la société sert 8 millions de clients et supervise 1,7 billion de dollars d’actifs. Elle est devenue PDG en 2019 et fait maintenant partie des 9% des PDG du Fortune 500 qui sont des femmes, selon le Women Business Collaborative .

Quoi qu’ils fassent, “il s’agissait d’aider les autres et de rendre le monde meilleur”, dit-elle. “Ils utilisaient les outils de l’entreprise pour le faire. Mais ils le faisaient dans de nombreux domaines.” Et ça a résonné.

Maintenant le PDG de services financiers Entreprise Fortune 500 Edward Jones, Pennington a grandi à Nashville, Tennessee, ses deux parents étant des cadres dans leurs domaines. Sa mère était une experte en économie d’énergie à la Tennessee Valley Authority, et son père a gravi les échelons de l’entreprise chez le détaillant de chaussures Genesco.

Elle admet qu’il peut être difficile pour les autres d’identifier leur objectif personnel. Mais, dit-elle, “c’est devenu plus tangible pour les gens au cours des deux ou trois dernières années parce que je pense que nous avons tous été invités à réfléchir, de quoi s’agit-il? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Qui suis-je et qu’est-ce que je veux être?”

“J’ai arrangé la constellation de ma vie, ma famille, mon travail, ma communauté, ma spiritualité, pour qu’elle corresponde à mon objectif”, dit-elle, après avoir réalisé qu’elle pouvait utiliser les outils de la finance pour le faire. “Parce que c’est de là que vient mon énergie. C’est là que je pourrai être à mon meilleur et apporter mes forces de signature à la table.”

Comme ses parents, Pennington voulait comprendre comment améliorer la vie des gens. C’était, selon elle, son but. Et cela a été la force motrice de son ascension vers le sommet.

Tout au long de sa carrière, Pennington a eu de nombreuses opportunités d’entreprendre des projets et des postes qu’elle n’avait jamais occupés auparavant. Et parfois, elle a hésité, voire carrément dit non. Mais c’est en plongeant dans cet inconnu qu’elle a grandi.

Devenir conseiller financier pour la première fois en était un exemple. “Je n’avais jamais travaillé individuellement avec des familles auparavant”, dit-elle, et elle n’avait pas initialement certaines des certifications nécessaires pour assumer le rôle. Mais elle a appris en cours de route et a obtenu les certifications dont elle avait besoin, et c’est ce rôle qui l’a mise sur la bonne voie pour atteindre le sommet de l’entreprise.

“Allez dans des endroits et des expériences qui vous mettent mal à l’aise”, dit-elle, ajoutant que “c’est là que vient la croissance. C’est là que vient la confiance.”