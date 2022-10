Conseils d’auto-soins pour gérer l’hépatite C

Vous êtes votre allié le plus important contre l’hépatite C. Des changements de style de vie peuvent améliorer l’efficacité de vos médicaments et vous aider à vous sentir mieux et à avoir bonne mine. Même de petits changements peuvent rapporter gros. Vous pouvez vous aider dans votre esprit, votre corps et votre esprit. Voici comment:

Arrêter l’alcool Boire quand on a l’hépatite C, c’est comme jeter de l’essence sur un feu. L’alcool est toxique pour le foie, tout comme l’hépatite C. Ensemble, ils peuvent accélérer les dommages au foie. L’alcool rend plus difficile votre traitement contre l’hépatite C pour débarrasser votre corps du virus. Vous pouvez également trouver plus difficile de prendre vos médicaments comme indiqué si vous buvez. Si vous attendez une greffe, vous ne devez pas boire du tout. Parlez-en à votre médecin si vous ne pouvez pas arrêter par vous-même. Ils peuvent suggérer un traitement de l’alcool ou des conseils.

Hydrater! Buvez beaucoup d’eau, surtout si vous suivez un traitement antiviral contre l’hépatite C. Une bonne hydratation peut vous aider à éviter certains effets secondaires, comme la sécheresse de la peau et de la bouche.

Plus d’eau a aidé Bob Rice, de Boston, lorsqu’il était sous traitement contre l’hépatite C. Il a commencé à avoir des maux de tête en fin de journée. Son infirmière a dit de doubler la quantité d’eau qu’il buvait chaque jour. “Je l’ai fait et les maux de tête ont disparu”, explique Rice. Visez au moins 6 à 8 verres, dit Alexea Gaffney-Adams, MD, spécialiste des maladies infectieuses à Smithtown, NY. Versez 2 verres d’eau pour chaque boisson contenant de la caféine que vous buvez, ajoute-t-elle. Pour obtenir plus d’eau chaque jour : Gardez l’eau réfrigérée à portée de main.

Réglez une alarme sur votre téléphone pour vous rappeler de siroter de l’eau toutes les heures.

Ajoutez une tranche de citron, de citron vert ou de concombre pour ajouter de la saveur.

Mangez des aliments avec beaucoup d’eau, comme la pastèque.