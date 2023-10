Conseils d’amélioration et d’autres questions sont soumises au Brooke Board of Education | Actualités, Sports, Emplois

WELLSBURG — Les rapports des conseils d’amélioration scolaire des six écoles du comté de Brooke pourraient arriver plus tard dans l’année alors que le conseil scolaire du comté réfléchissait à leur calendrier, entre autres questions, lundi.

Le surintendant Jeffrey Crook a déclaré qu’un élément clé des rapports sont les résultats des étudiants aux tests d’État, qui ne sont disponibles que plus tard dans l’année scolaire.

Crook a déclaré que même s’il était au courant des scores et de nombreux autres aspects couverts par les conseils, les rapports périodiques lors des réunions du conseil d’administration aident à tenir ses membres informés.

Mais il a noté que la politique de l’État exige seulement que les conseils des écoles jugées peu performantes se réunissent chaque année avec le conseil, et qu’aucune école du comté de Brooke n’est classée comme telle.

Karen Givens-Whetsell, secrétaire de Crook, a noté qu’un certain nombre d’écoles présentent une présentation vidéo mettant en évidence les activités académiques et parascolaires, et qu’il pourrait devenir difficile d’en intégrer plusieurs dans une seule réunion.

Le conseil d’administration a convenu de reporter l’affaire jusqu’en novembre.

Des conseils d’amélioration scolaire ont été créés par la législature de Virginie-Occidentale en 2017 pour évaluer les forces et les faiblesses de leurs écoles respectives et élaborer des plans pour remédier à ces dernières.

Les conseils doivent comprendre un administrateur scolaire, des enseignants et du personnel militaire, des parents, des membres de la communauté, y compris un représentant du secteur des affaires ; et dans les écoles de la 7e à la 12e année, un élève.

S’assurer que les résultats des tests des élèves non seulement répondent aux normes de l’État, mais montrent également une amélioration, figurait parmi plusieurs objectifs fixés par le conseil scolaire du comté de Brooke lors d’une réunion spéciale la semaine dernière pour discuter de ses propres objectifs pour le district scolaire.

Exigés par le ministère de l’Éducation de l’État ces dernières années, ces objectifs comprenaient également :

• Augmenter le nombre d’étudiants inscrits aux cours de placement avancé et à ceux offerts en double crédit grâce à des partenariats avec des collèges locaux.

• Élaborer des horaires et des procédures qui soutiennent le meilleur enseignement des étudiants.

• Avec la contribution des administrateurs scolaires et du personnel d’entretien et de surveillance, en se concentrant sur l’amélioration des bâtiments scolaires et des installations sportives.

• Poursuivre des pratiques et des procédures financières saines pour garantir qu’ils sont de bons gestionnaires de l’argent des contribuables tout en renforçant la participation communautaire.

Lundi, le conseil d’administration a également :

• Autorisé Kellie Smith, directrice de la nutrition du district, à lancer un appel d’offres pour quatre chariots de service chauffés à partir desquels le personnel sert de la nourriture aux élèves des deux cafétérias de Brooke High School. Smith a déclaré que les chariots actuels en acier inoxydable pour puits à vapeur ont au moins 10 à 15 ans.

• Acceptation d’une offre de 6 210 $ des Services de marketing environnemental pour éliminer correctement les produits chimiques utilisés à l’école secondaire à diverses fins.

Steve Mitchell, directeur des bâtiments et des terrains du district, a déclaré que les produits chimiques incluent ceux utilisés dans les cours de chimie et catalogués par les professeurs de sciences de l’école ; ainsi que ceux utilisés dans les salles de classe professionnelles et dans les produits de nettoyage.

Il a déclaré qu’une fiche de données de sécurité disponible à l’école détaille diverses informations sur les produits chimiques, y compris les mesures à prendre en cas d’urgence les concernant.

• Approuvé l’embauche de Judith Ickes comme enseignante adjointe de la petite enfance à Brooke Primary South; Kayla Thompson, entraîneure de basket-ball féminin ; John Inman, entraîneur adjoint de basket-ball féminin ; John Alvarez, entraîneur de tennis ; et Kimberly Nielsen, entraîneur de volleyball ; ainsi que de nombreux enseignants suppléants et personnel de service.

• Accepté les démissions prochaines de deux enseignantes de longue date qui prennent leur retraite : Donna Mazzella, enseignante de deuxième année à Brooke Primary North ; et Debbie Rea, enseignante de troisième année à Brooke Intermediate North.

La prochaine réunion ordinaire du conseil aura lieu le 23 octobre à 18 heures à son bureau du 1201 Pleasant Ave.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception