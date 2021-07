Conseils d’agent immobilier de 27 ans aux acheteurs de maison du millénaire

Jeremy Mateo, 27 ans, est un courtier immobilier à Hawaï et a acheté sa première maison, un condo d’une chambre pour 560 000 $ à Honolulu, juste avant que la pandémie de coronavirus ne bouleverse la vie aux États-Unis Depuis que Mateo a fermé sa maison en mars 2020, le marché immobilier est en déchirure. Au début, la pandémie a fermé tout le marché. D’ici l’été, il dit que la demande des acheteurs a grimpé en flèche une fois que la Réserve fédérale a annoncé qu’elle maintiendrait les taux d’intérêt de référence proches de zéro jusqu’en 2022 et que les taux hypothécaires sont tombés à des plus bas historiques, « et c’est à ce moment-là que tout l’immobilier a commencé à devenir fou ici à Hawaï ».

L’achat d’une maison à tout moment est une décision importante, et à l’heure actuelle, de nombreux marchés du logement à l’échelle nationale sont extrêmement compétitif, provoquant une flambée des prix des maisons. Donc, pour ceux qui envisagent d’acheter une maison, que ce soit au cours des prochains mois ou des prochaines années, Mateo a partagé avec CNBC Make It les trois principales choses auxquelles les acheteurs d’une première maison devraient être préparés.

1. Vérifiez et améliorez votre crédit

Tout d’abord, les bases : selon Mateo, les acheteurs doivent s’assurer d’avoir une bonne cote de crédit afin de pouvoir prétendre à un prêt immobilier à un taux d’intérêt avantageux. En règle générale, plus votre pointage de crédit est élevé, plus le taux d’intérêt de votre prêt hypothécaire est bas. Un taux d’intérêt plus bas peut signifier des paiements mensuels considérablement plus bas. UNE De solides antécédents de crédit peuvent également améliorer vos chances de gagner une guerre d’enchères ou d’obtenir une préapprobation de prêt hypothécaire. Mais cela peut prendre du temps pour construire un crédit ou améliorer un faible score, qui prend en compte vos antécédents de paiement, les montants dus, la durée des antécédents de crédit, le nouveau crédit et la composition du crédit. Cela dit, les experts financiers soulignent que les taux hypothécaires devraient rester bas au cours des deux à trois prochaines années si vous avez besoin de temps pour améliorer votre situation financière.

2. Économisez plus que prévu

Il peut falloir des années pour économiser pour la mise de fonds d’une maison, mais ce n’est pas le seul chiffre auquel il faut penser. Par exemple, Mateo a mis 10 % sur sa maison, soit 56 000 $ à payer d’avance, et paie 185 $ de plus pour assurance hypothécaire privée chaque mois. (Les experts financiers recommandent d’économiser au moins 20 % de la valeur de la maison pour l’acompte afin d’éviter un PMI récurrent.) Les frais de clôture, qui peuvent inclure les frais d’inspection de la maison, les frais de demande de prêt et de montage et même deux mois de taxes foncières, peuvent allant d’environ 2% à 5% du montant du prêt, et ils sont dus au moment de l’achat. En tant qu’agent immobilier, Mateo a touché une commission pour couvrir ses frais de clôture, mais sans cela, il aurait été de 7 800 $ supplémentaires le jour de la signature. La plupart des acheteurs devraient également tenir compte des dépenses récurrentes telles que l’assurance habitation, les taxes foncières, les réparations et l’entretien. Ceux-ci peuvent ajouter jusqu’à 1% à 2% du prix d’achat chaque année. Par exemple, l’hypothèque et le PMI de Mateo sont de 2 833 $. Il paie 1 010 $ supplémentaires par mois en frais d’association de propriétaires, en frais d’entretien, en taxes et en assurances, ce qui porte ses dépenses totales de logement à environ 3 843 $ par mois. Puis, après que Mateo ait acheté sa maison, il a revu son budget d’origine pour les rénovations et l’ameublement et a fini par dépenser environ 100 000 $ pour que son logement se sente comme chez lui. Avec les frais initiaux et les frais d’emménagement à l’esprit, Mateo dit qu’il est crucial de surestimer vos économies pour acheter une maison : « Si vous pensez que vous avez un nombre en tête à économiser, économisez plus que cela, car vous ne savez jamais ce que vous coûte l’imprévu. pourrait avoir. »

3. Trouvez un bon agent immobilier