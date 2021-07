Conseils clients Livreur dans Pizza Slice, débat en ligne Sparks

Avec l’arrivée de nombreuses plateformes de livraison de nourriture, les gens ont adopté la culture consistant à commander des repas à la maison au lieu de sortir. Alors que la commande de nourriture a toujours été dans la culture, la demande vient d’augmenter après l’arrivée des applications de livraison en ligne sur le marché. Les gens pouvaient désormais commander leur plat préféré dans leur restaurant préféré et en profiter tout en étant assis dans le confort de leur maison, sans même sortir un pied. Et pour que cela se produise, les personnes qui travaillent comme cadres de livraison de nourriture méritent un pourboire pour leur service. Cependant, une récente vidéo virale TikTok a déclenché un débat sur la culture du pourboire aux livreurs.

La vidéo, qui a été publiée sur TikTok par @ringdoorbell, montrait la rencontre d’un livreur avec un client qui a donné un pourboire avec une part de pizza au lieu d’argent. Le clip enregistré sur la caméra de la sonnette de la maison du client montrait le livreur atteignant une maison et sonnant lorsqu’il remarqua un panneau sur la porte d’entrée. D’après le texte de la vidéo, le panneau disait : « Pas d’argent pour le pourboire, s’il vous plaît, prenez une part de pizza. »

Le livreur n’était pas content et avait l’air ennuyé. Il fit quelques gestes qui montraient sa frustration. Cependant, il a ensuite ouvert la boîte à pizza et en a pris une part avant de s’éloigner.

La vidéo est maintenant devenue virale et devient un sujet de débat parmi les internautes. Partageant leurs réactions, certains utilisateurs ont exprimé leur mécontentement face au comportement du client et ont suggéré que les gens ne devraient pas commander de nourriture s’ils ne peuvent pas se permettre de donner un pourboire au livreur. Pendant ce temps, d’autres ont écrit que les gens devraient également comprendre la position du client et peut-être qu’il n’avait pas assez d’argent pour donner un pourboire mais pour offrir une part de pizza. Certains ont soulevé des questions sur la culture des pourboires et ont expliqué pourquoi le client devrait payer de l’argent supplémentaire au livreur. Ils ont ajouté qu’il était de la responsabilité de l’employeur de s’occuper de la rémunération et que les pourboires ne devraient pas être une contrainte.

La vidéo a jusqu’à présent recueilli plus de 8,5 lakh de vues sur TikTok.

Quelle est votre opinion sur le clip?

