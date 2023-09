Conseils aux parents YouTuber Ruby Franke accusé de maltraitance sur enfant au milieu d’allégations de torture | Actualités américaines

Une ancienne YouTubeuse qui donnait des conseils parentaux en ligne a été inculpée de six chefs de maltraitance aggravée sur enfants après que deux de ses six enfants aient été maltraités et mal nourris.

Ruby Franke, dont la chaîne 8 Passengers, aujourd’hui disparue, racontait sa vie de famille, a été arrêté la semaine dernière dans l’État américain de Utah au domicile de Jodi Hildebrandt et placé en garde à vue.

Hildebrandt, qui possède une entreprise de conseil qui, selon elle, enseigne aux gens à améliorer leur vie, a également été arrêtée mercredi et fait face aux six mêmes accusations d’abus.

Les procureurs affirment que Franke et Hildebrandt ont provoqué ou permis à quelqu’un de torturer le fils de Franke, âgé de 12 ans, et de blesser sa fille de 10 ans. Les deux enfants étaient affamés et ont été blessés émotionnellement, ont indiqué les procureurs.

Les deux femmes sont détenues sans possibilité de verser une caution, selon les archives judiciaires.

Cela survient après que le fils de Franke, âgé de 12 ans, soit sorti d’une fenêtre et ait couru vers la maison d’un voisin pour demander de la nourriture et de l’eau, selon un dossier déposé la semaine dernière par le département de sécurité publique de Santa Clara-Ivins.

Selon le document, le voisin a vu du ruban adhésif sur les chevilles et les poignets du garçon et a appelé la police.

Ivins, Utah. Photo : AP





La fille de Franke, âgée de 10 ans, a ensuite été retrouvée souffrant de malnutrition et a également été transportée à l’hôpital.

S’adressant au réseau partenaire américain de Sky News, NBC News, deux des voisins de Franke ont déclaré les gens de la communauté avaient déjà alerté les services à l’enfance.

« Tout le monde pousse un soupir collectif de soulagement parce que nous pensions qu’ils allaient sortir de cette maison avec des sacs mortuaires », a déclaré un voisin.

Alors que les enfants ont été retrouvés chez Hildebrandt, Franke avait été vu sur une vidéo YouTube filmée chez Hildebrandt et publiée deux jours plus tôt, indiquant que Franke était présent à la résidence et avait connaissance des abus, de la malnutrition et de la négligence, selon les rapports d’arrestation.