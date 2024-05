Conseils aux mangeurs difficiles : un régime omnivore associé à une meilleure santé cérébrale

Les personnes âgées qui ne sont pas difficiles en matière de nourriture semblent avoir une meilleure santé cérébrale que ceux qui préfèrent un régime alimentaire plus limité, selon une vaste étude menée auprès d’adultes britanniques.

Le recherche a suivi les préférences alimentaires de près de 182 000 personnes âgées en Grande-Bretagne. L’étude était inhabituelle car plutôt que de se concentrer sur les effets d’un régime alimentaire particulier sur la santé, elle examinait le lien entre les aliments que les individus aimaient et n’aimaient pas et leur bien-être mental et leur santé cognitive.