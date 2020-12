Le coronavirus a amené tout le monde dans le monde entier à remettre en question son approche de la construction d’un système immunitaire sain. Des adultes aux enfants, chaque personne est de plus en plus consciente du maintien d’un système immunitaire fort pour faire face au virus. Les personnes âgées sont particulièrement confrontées à des problèmes comme le rhume et la toux plus souvent, car avec l’âge, l’immunité continue de se détériorer.

Selon l’OMS, «les personnes âgées sont actuellement confrontées au plus grand nombre de menaces et de défis. Bien que tous les groupes d’âge courent le risque de contracter COVID-19[feminine, les personnes âgées courent un risque important de développer une maladie grave si elles contractent la maladie en raison des changements physiologiques qui accompagnent le vieillissement et des problèmes de santé sous-jacents potentiels.

Il est donc essentiel que les personnes âgées et leurs aidants gardent un contrôle sur leur immunité pour les garder actifs et en bonne santé. En tant que médecin dans un établissement qui répond aux besoins de soins des personnes âgées, j’ai recommandé de nombreux régimes sains, suppléments et routines d’exercice pour les personnes âgées. Plongeons-nous dans quelques conseils à suivre pour que les personnes âgées renforcent leur immunité.

Les vitamines

Les vitamines, en particulier la vitamine D, la vitamine E, les vitamines B6 et B12 et la vitamine C, peuvent faire une énorme différence si elles sont incorporées à l’alimentation quotidienne. La vitamine D aide à l’absorption du calcium et du phosphore dans le corps, améliore ainsi la solidité des os et réduit également le risque de dépression. Des sources telles que le lait, le jaune d’œuf et les champignons aident à réguler la croissance et le développement des tissus. La lumière du soleil est considérée comme l’une des meilleures sources de vitamine D, il est donc conseillé aux personnes âgées de passer plus de temps au soleil. Les sources de vitamine E comme les noix, agissent comme un antioxydant qui aide à protéger les cellules contre les dommages. Il fonctionne également comme un antioxydant. La vitamine C est responsable de la croissance et de la réparation des tissus. Présent dans les agrumes, les poivrons, le brocoli et les fraises, il aide à gérer l’hypertension artérielle et forme des protéines qui guérissent les plaies. Il contribue également à renforcer l’immunité.

Les vitamines B comme les vitamines b6 et b12 sont également importantes pour les niveaux d’énergie. La vitamine B6 aide à maintenir la glycémie dans une fourchette normale, la vitamine B12 protège contre l’anémie et le folate (acide folique) aide à prévenir les modifications de votre ADN qui pourraient conduire au cancer.

Les vitamines B6 et B12 présentes dans les viandes, les œufs, les bananes, les fruits de mer et les produits laitiers contribuent également à améliorer l’immunité des personnes âgées. Il est bien sûr très important de prendre ces vitamines dans la bonne proportion car tout excès nuit à l’organisme.

Les acides gras omega-3

Les graisses sont généralement considérées comme mauvaises pour la santé, sauf en ce qui concerne les acides gras oméga-3. Les sources comprennent les noix et les graines de chia qui aident à contrôler les caillots sanguins, à gérer le cholestérol et à faciliter la production d’huile dans la peau en minimisant les signes du vieillissement.

Herbes

Les herbes en Inde sont utilisées comme épices pour ajouter de la saveur et rendre la nourriture délicieuse. Beaucoup ne savent pas que les herbes comme le curcuma, le poivre noir, le gingembre, le tulsi, l’ashwagandha et la menthe servent de stimulants immunitaires pour les personnes âgées. Ils fournissent des propriétés anticancérigènes et anti-inflammatoires qui aident à combattre les maladies cardiaques et le cancer.

Légumes à feuilles vertes

Les légumes verts à feuilles offrent une gamme d’avantages pour la santé dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Les légumes verts sont riches en antioxydants, minéraux, fibres et bien plus encore! Ils vous gardent hydraté et peuvent même vous rendre plus heureux. Les légumes verts se sont avérés bénéfiques pour lutter contre les radicaux libres et réduire le cholestérol. Une portion saine chaque jour protège les aînés des maladies et les aide à vivre plus longtemps.

Remplacez le sucre

Les sucres peuvent être classés en deux grandes catégories: les sucres naturels et ajoutés. Bien que le sucre naturel ne nuit pas beaucoup au corps, les sucres ajoutés entraînent une prise de poids et un diabète. Cela ne veut pas dire que les personnes âgées ne devraient pas avoir d’aliments sucrés qui sont souvent très attrayants. Il existe des substituts comme le jaggery, le miel et la stévia qui peuvent être utilisés pour les desserts à la place.

Construisez une routine

S’il est essentiel de connaître ce qui est bien et ce qui ne va pas pour le corps, les personnes âgées doivent également être informées des proportions et se construire une bonne routine. Pour un cycle de sommeil sain et une bonne digestion, il faut commencer sa journée avec des acides gras oméga-3 et la terminer avec un verre de lait chaud. Il est toujours recommandé de maintenir un régime alimentaire faible en gras pour vaincre les problèmes de santé. Rester hydraté est important pour réguler la température corporelle et maintenir le bon fonctionnement des organes.

Mode de vie actif

La nourriture n’est pas la seule chose à garder à l’esprit lors de la construction de l’immunité. Il est tout aussi important d’avoir un mode de vie actif pour éviter le stress et rester en forme. Les exercices actifs et passifs comme les exercices à faible mouvement, le yoga léger et la méditation garderont l’esprit et le corps frais. Il est conseillé d’éviter de boire et de fumer pour les seniors afin de profiter d’un mode de vie plus sain.

Consultation d’experts

Chaque personne est différente et a des exigences différentes en matière de santé. Il est important de consulter des experts pour savoir ce qui convient le mieux. Dans notre établissement de santé, nous nous assurons que chaque patient est soigneusement évalué avant de les informer de tout plan de régime.

Chaque patient a ses propres problèmes et doit donc être guidé différemment. Ces conseils peuvent être utiles aux personnes âgées pour renforcer leur immunité.

L’auteur est médecin consultant et chef des opérations cliniques Delhi / NCR chez Antara, une société du groupe Max spécialisée dans les soins aux seniors.