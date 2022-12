Conseils approuvés par des experts pour voyager avec le syndrome du côlon irritable

Le syndrome du côlon irritable est une état gastro-intestinal qui provoque des crampes abdominales, de la constipation, de la diarrhée, des ballonnements et des gaz. Cela affecte entre 7% et 16% des personnes aux États-Unis. Les plus touchés sont les femmes et les jeunes. Bien qu’il ne soit pas clair ce qui cause le SCI chez certaines personnes, il est indéniable qu’il cause beaucoup d’inconfort, de douleur et potentiellement d’embarras pour ceux qui en sont atteints. J’ai reçu un diagnostic d’IBS à l’adolescence et j’ai depuis été en mesure de le gérer au mieux de mes capacités, même si j’ai des poussées de temps à autre. C’est une condition difficile à gérer au quotidien si elle n’est pas traitée, mais cela peut être très stressant lors d’un voyage pour une personne atteinte du SII.

Vous ne devriez pas avoir à vous priver d’un voyage dont vous rêviez à cause de votre état. C’est pourquoi il est utile d’avoir quelques conseils pour le manipuler dans votre poche arrière. Nous avons consulté des experts pour obtenir des conseils sur la meilleure façon de gérer le SCI et de garder les symptômes à distance lorsque vous voyagez et que vous êtes loin de chez vous.

Les différents types de SCI

Les médecins ont considéré le SCI comme un trouble lié entre l’intestin et le cerveau qui est généralement provoqué par le stress. Des études récentes ont trouvé que la susceptibilité génétique peut être liée aux troubles de l’humeur et à l’anxiété qui se présentent habituellement dans le système nerveux ou l’intestin. Parallèlement à cette recherche, les données montrent un lien entre IBS, anxiété, névrosisme et dépression. Il existe trois sous-types d’IBS, et ils peuvent affecter chacun différemment. Les sous-types comprennent la constipation IBS (IBS-C), la diarrhée IBS (IBS-D) et le SCI mixte (IBS-M), lorsque vous souffrez à la fois de constipation et de diarrhée.

IBS-C est associée à une gêne ou à des ballonnements accompagnés de constipation. Si vous êtes constipé, cela signifie que vous allez rarement à la selle (moins de trois fois par semaine) et vous avez du mal à le faire. Les selles sont généralement dures et il est difficile de les évacuer, ce qui peut entraîner des efforts.

IBS-D c’est lorsque vous avez des selles anormales et qu’elles sont plus lâches et plus liquides qu’elles ne devraient l’être. Généralement, les symptômes liés au SII-D comprennent des malaises abdominaux et des ballonnements ainsi que l’envie fréquente d’y aller.

IBS-M est corrélé à la fois à la constipation et à la diarrhée et s’accompagne d’une combinaison des symptômes ressentis par l’IBS-C et l’IBS-D. La différence est que ces symptômes alternent lorsqu’ils surviennent.

Conseils pour gérer le SII en voyage

Il n’est pas surprenant que la perturbation de votre routine normale puisse aggraver le SCI. “Le stress est bien connu pour aggraver le SCI, et souvent pendant le voyage, vous devenez stressé, vous changez de routine, vous ne savez pas où se trouvent les toilettes ou vous craignez d’arriver à l’heure et d’arriver à destination en toute sécurité”, déclare diététicienne associée Pia Williams. D’autres aspects qui peuvent contribuer aux poussées incluent la déshydratation et le changement de régime si vous ne buvez pas assez d’eau ou si vous mangez des aliments auxquels vous n’êtes normalement pas habitué.

Évitez les aliments déclencheurs : Les personnes atteintes du SCI sont généralement conscientes de leurs déclencheurs, mais pendant que vous voyagez, il est plus prudent d’éviter l’alcool, les aliments gras et la caféine. Il est important de ne pas apporter de changements drastiques à votre alimentation juste avant votre voyage ou pendant celui-ci. Si votre IBS a posé problème avant votre voyage et que vous en êtes capable, réservez un hôtel qui dispose d’une cuisine sur place, afin de pouvoir préparer vos propres aliments “sûrs” lorsque vous n’êtes pas chez vous. Cependant, si vous souhaitez profiter au maximum de votre voyage et que vous souhaitez essayer davantage de plats locaux, assurez-vous de faire vos recherches au préalable. Voyez ce que la cuisine locale a à offrir et recherchez la nourriture dont vous savez qu’elle est la moins susceptible de vous aggraver, suggère la diététicienne Paulina Lee.

Découvrez les marchés locaux : Parfois, cependant, il n’y a pas d’option alimentaire locale qui vous convient et vous devrez peut-être regarder d’autres restaurants et ne pas manger comme le feraient les locaux. “Arrêtez-vous au marché local pour acheter des aliments que vous pouvez bien tolérer et emportez des collations et des repas sûrs pour votre voyage et votre séjour, si possible”, explique Lee.

Vérifiez les menus locaux : Si manger au restaurant est la seule option, consultez le menu en ligne du restaurant, s’il est disponible, et planifiez vos repas à l’avance. N’ayez pas peur de demander des alternatives ou des aménagements spéciaux pour vos repas.

Localisez les salles de bains au préalable : Une autre façon de gérer votre IBS, quel qu’en soit le type, consiste à prendre en compte les pauses toilettes et à savoir où elles se trouvent, à revérifier que vous disposez de tous les documents importants avant de partir et à vous assurer que vous connaissez bien l’itinéraire que vous empruntez.

Autres options en voyage

prenant parfois certains suppléments aide à soulager ou à prévenir les symptômes du SII. Si vous envisagez de prendre des suppléments, assurez-vous que vous les connaissez déjà et que votre corps y est habitué. La dernière chose que vous voulez faire est d’essayer quelque chose de nouveau qui aggravera vos symptômes. Certains suppléments recommandés à emporter si vous en prenez déjà incluent des probiotiques pour aider à améliorer votre système digestif.

“Les probiotiques réduisent les risques de développer la diarrhée du voyageur qui peut être causée par une intoxication alimentaire et un changement dans l’eau”, explique Williams. De plus, elle recommande d’emballer des capsules de menthe poivrée qui aident à soulager les ballonnements et les douleurs abdominales.

À emporter

N’oubliez pas que les poussées de SCI peuvent être imprévisibles, peu importe la préparation. Essayez de rendre l’expérience de voyage aussi confortable que possible. Évitez de porter des pantalons serrés, en cas de ballonnements, et essayez de vous détendre le plus possible. S’inquiéter au préalable ne fera qu’augmenter le stress et augmenter les chances d’avoir une poussée du SCI. Faites de votre mieux pour planifier vos repas pendant votre voyage et n’ayez pas peur de demander des aménagements alimentaires si nécessaire.

