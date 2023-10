Conseiller spécial de Trump : ne vous faites pas d’amis avec les jurés potentiels

Les procureurs ont pris soin de signaler un épisode survenu la semaine dernière dans le procès pour fraude civile de Trump à New York. Trump, qui a assisté au procès la semaine dernière, a publiquement critiqué les procureurs de l’État et le juge chargé de l’affaire, et la semaine dernière, il a lancé une attaque sur les réseaux sociaux contre le plus haut greffier du juge. Cette attaque a incité le juge à émettre une ordonnance de silence limitée contre Trump, lui interdisant de commenter le personnel du tribunal.

Chutkan étudie notamment la requête de Smith en faveur d’un silence plus large dans l’affaire de Washington, DC. Smith veut une ordonnance interdisant à Trump d’attaquer ou d’intimider des témoins potentiels lors du procès fédéral, qui doit commencer le 4 mars. Chutkan a fixé une audience sur la demande d’ordonnance de silence au 16 octobre.

Les procureurs se sont fortement appuyés sur les commentaires de Trump dans d’autres affaires pour présenter leur argument. Ils ont également noté que ses partisans ont menacé Chutkan elle-même, ainsi que les grands jurés qui ont inculpé Trump dans le comté de Fulton, en Géorgie.

Entre autres mesures, l’équipe de Smith propose : interdire tout contact direct entre les avocats et les jurés potentiels – y compris « se lier d’amitié » ou suivre leurs comptes de réseaux sociaux. La recherche open source serait autorisée à condition qu’elle ne devienne pas « vexatoire ou harcelante ». Selon les procureurs, toute information permettant d’identifier cette recherche devrait être interdite de divulgation publique.

« Une telle précaution est non seulement nécessaire pour garantir que toutes les parties traitent les informations sensibles des jurés de manière responsable, mais également pour que la Cour puisse garantir aux jurés potentiels et siégeant dans cette affaire qu’aucune partie n’utilisera de manière inappropriée leur nom ou d’autres informations d’identification », Gaston et Windom a écrit.

Les procureurs ont également déclaré que le tribunal pourrait envisager une tactique utilisée dans d’autres affaires très médiatisées : demander aux jurés d’entrer et de sortir du palais de justice de manière « discrète », plutôt que d’utiliser les entrées publiques. L’équipe de Smith a laissé la porte ouverte à la recherche de mesures de sécurité supplémentaires à l’avenir.

Selon les procureurs, les avocats de Trump sont opposés à au moins certaines des mesures demandées par l’équipe de Smith.

Alors que l’accusation a proposé diverses mesures visant à protéger les jurés dans cette affaire, l’équipe de Smith ne préconise pas une mesure extrême qu’un juge fédéral de New York a prise plus tôt cette année dans une affaire civile impliquant Trump : faire en sorte que les jurés potentiels restent entièrement anonymes pour les deux. la défense et l’accusation.

Le juge Lewis Kaplan du tribunal de district des États-Unis a ordonné cette mesure dans le cadre de l’un des procès intentés par l’écrivain new-yorkais E. Jean Caroll contre l’ancien président, concernant son affirmation selon laquelle il l’aurait violée dans le vestiaire d’un grand magasin de Manhattan dans les années 1990.

En émettant cette ordonnance inhabituelle, Kaplan a évoqué « un risque très fort que les jurés craignent le harcèlement », basé en partie sur les fusillades antérieures de Trump sur les réseaux sociaux contre « les tribunaux, les juges, divers responsables de l’application des lois et autres agents publics, et même des jurés individuels dans d’autres importe. »

Le mois dernier, les procureurs géorgiens chargés d’une affaire pénale parallèle liée aux élections contre Trump et plusieurs de ses partisans ont demandé une ordonnance générale interdisant à quiconque de diffuser toute information susceptible d’être utilisée pour identifier les jurés ou les jurés potentiels dans cette affaire. Les médias se sont opposés à la proposition du procureur du comté de Fulton, Fani Willis, arguant qu’elle empêcherait une couverture solide de ce qui devrait être de multiples procès des accusés là-bas.

Juge Scott McAfee a choisi de fixer des limites strictes sur les informations sur les jurés qui pourraient être divulguées au tribunal ou par les avocats ou les accusés dans l’affaire, mais ses restrictions sur les médias et les membres du public se limitaient à éviter les photographies ou les dessins susceptibles d’identifier des jurés individuels.