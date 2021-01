Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, un partisan zélé de Trump, fait face à un torrent de mépris et de moquerie après être apparemment entré à la Maison Blanche tout en portant des notes préconisant d’ordonner l’armée américaine dans les rues.

Un photographe du Washington Post a pris une photo de Lindell arrivant à l’aile ouest vendredi avec un bloc-notes qui semblait exhorter Trump à prendre des mesures drastiques quelques jours à peine avant l’inauguration de Joe Biden.

« [Insurrection?] Agissez maintenant à la suite de l’agression contre le… » lit une ligne de texte incomplète déterminée à partir d’un zoom avant de la photo. L’extrait est suivi de: «La loi martiale si nécessaire au premier indice de…» le reste de la phrase étant coupé.

@MyPillowUSA Le PDG Michael Lindell montre ses notes avant de se rendre dans l’aile ouest de la Maison Blanche le vendredi 15 janvier 2021 à Washington, DC. pic.twitter.com/AY6AyJNSyE – Jabin Botsford (@jabinbotsford) 15 janvier 2021

Effort de transcription très rapide. Voici ce que j’ai. pic.twitter.com/N0fqhByHaJ – Wes Beal (@wesbeal) 15 janvier 2021

Les autres phrases qui semblent être visibles sur la page des notes incluent: «Effectué des recherches massives sur ces questions», et «Ingérence étrangère dans l’élection. Déclenchez … des pouvoirs. Précisez que c’est la Chine / l’Iran. »

Le document indiquait également:« Déplacer Kash Patel au poste de CIA Acting », apparemment en référence au directeur par intérim de la Central Intelligence Agency. Patel est un agent du GOP et un loyaliste de Trump qui occupe actuellement le poste de chef d’état-major du département de la Défense.

Lindell a rencontré brièvement les avocats de Trump et de la Maison Blanche au bureau ovale, avant d’assister à un deuxième entretien avec des responsables de l’administration pour discuter des preuves de fraude électorale présumée. Selon Lindell, le président a lu ses notes avant de les lui rendre. Le PDG a par la suite affirmé que les notes ne contenaient aucune mention de « loi martiale. » Le New York Times a cité un responsable anonyme qui a déclaré que le problème était « absolument » mentionné dans les notes.

Lindell a déclaré aux médias que le contenu du document n’était même pas le sien, mais plutôt les recommandations d’un avocat anonyme, et qu’il était simplement un « Messager. »

Mais pour de nombreux utilisateurs de médias sociaux, l’homme d’affaires était clairement coupable d’avoir tenté de semer le chaos politique, d’autant plus qu’il a tweeté, puis supprimé, un message exhortant Trump à déclarer la loi martiale en décembre.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont exprimé leur incrédulité quant au fait que, au milieu de la tourmente post-électorale sans précédent, Trump cherchait le conseil de « Le gars des oreillers. » Comme son nom l’indique, MyPillow est une entreprise de fabrication d’oreillers basée au Minnesota.

Sérieusement, THE PRES-I-DENT consulte THE PILLOW GUY?!?!

Je racle vraiment le fond du canon maintenant. – QUATRE jours effrayants !!! (@ Stéphanie_In_SD) 15 janvier 2021

J’espère profondément que la semaine prochaine nous ramènerons le temps à une époque où le leader du monde libre ne suivra pas les conseils d’un vendeur d’oreillers effrayé. #PasMon Oreiller – Jack Kuenzie (@JKuenzie) 16 janvier 2021

Quelle partie de la vente d’oreillers le qualifie pour donner des conseils de sécurité nationale? – Sandy et BB (@ terese1368) 15 janvier 2021

«Bien sûr, le POTUS devrait consulter sur la sécurité nationale uniquement les fabricants de literie les plus brillants et les plus qualifiés». un commentateur sarcastique m’a dit.

D’autres ont pris le contenu allégué des notes plus au sérieux, arguant que Lindell devrait être jeté en prison pour sédition et que les actifs de sa société de literie devraient être gelés et saisis.

Merci, Jabin Botsford, d’avoir prouvé pourquoi le type My Pillow Guy doit également être enfermé en prison. – Lesley Abravanel🆘 (@lesleyabravanel) 15 janvier 2021

On dirait que cette société est partie à la sédition et que ses actifs devraient être gelés et saisis. – #StopTheShoe (@the_shoe_yes) 15 janvier 2021

Une poignée d’utilisateurs de médias sociaux se sont opposés à l’empilement de Lindell, affirmant que les haineux pour la plupart anonymes du PDG étaient simplement jaloux de son succès financier et de ses réalisations.

Honnêtement, ce type a créé une entreprise qui a fourni des emplois à de nombreuses personnes en Amérique, et j’adore ses oreillers. Vous n’avez probablement rien à vanter comme lui, en aucune saison, n’est-ce pas? – PS ILoveYou (@gzusphreek) 16 janvier 2021

Ironiquement, le cœur de la capitale nationale a déjà été placé dans des conditions apparemment proches de la loi martiale, apparemment pour assurer la sécurité avant l’inauguration de Biden la semaine prochaine. Les zones autour du Capitole, du Lincoln Memorial et du National Mall, ainsi que les quartiers environnants, ont été enfermées dans un périmètre de sécurité qui est gardé par plus de 20 000 soldats de la Garde nationale.

