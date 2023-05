Conseiller de la Maison Blanche, expert de l’Ivy League

L’excitation suscitée par les technologies d’intelligence artificielle futuristes, comme le chatbot ChatGPT d’OpenAI, a déjà cédé la place à la peur des risques qu’elles pourraient poser. Lundi, le chercheur Geoffrey Hinton, connu sous le nom de « Le parrain de l’IA », a déclaré qu’il avait quitté son poste chez Google, invoquant des inquiétudes concernant les menaces potentielles du développement de l’IA. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a parlé le mois dernier de Le problème de la « boîte noire » de l’IAoù même ses développeurs ne comprennent pas toujours comment la technologie fonctionne réellement. Parmi les autres préoccupations : les systèmes d’IA, non contrôlés, peuvent propager la désinformation, permettre aux entreprises de thésauriser les données personnelles des utilisateurs à leur insu, faire preuve de préjugés discriminatoires ou céder d’innombrables emplois humains aux machines. Les craintes sont justifiées, dit Suresh Venkatasubramanianun professeur d’informatique de l’Université Brown qui étudie l’équité et les préjugés dans les systèmes technologiques. « Ce ne sont pas des potentiels [risks]parce que ces préjudices ont déjà été documentés au fil des ans », a déclaré Venkatasubramanian, qui a récemment été conseiller auprès du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche et co-auteur du rapport de l’administration Biden.Plan directeur pour une déclaration des droits de l’IA« , raconte CNBC Make It. Dans le « Plan directeur pour une déclaration des droits de l’IA », Venkatasubramanian a aidé à formuler des propositions de « garde-fous éthiques » qui pourraient gouverner et réglementer en toute sécurité l’industrie de l’IA. Avec eux en place, la plupart des gens remarqueraient à peine la différence en utilisant des systèmes d’IA, dit-il. « Je vois ces garde-fous, non seulement comme des protections contre les dommages, mais comme des moyens de construire un avenir beaucoup plus agréable et bénéfique, ce que nous voulons vraiment tous », déclare Venkatasubramanian. Voici les garde-fous que lui et d’autres experts suggèrent, et à quoi ils ressembleraient réellement dans la pratique.

5 garde-corps recommandés par les experts en IA

L’IA doit être surveillée dans cinq domaines spécifiques, déclare Venkatasubramanian : Tests rigoureux et indépendants des produits utilisant l’IA

Protections contre les biais discriminatoires dans les algorithmes

Confidentialité des données

Une exigence selon laquelle les utilisateurs doivent être informés lorsqu’ils utilisent un produit automatisé et comment ses décisions peuvent les affecter

Une exigence similaire selon laquelle les utilisateurs doivent être autorisés à se retirer des systèmes d’IA en faveur d’alternatives humaines Souvent, même lorsque certains systèmes d’IA approchent d’un niveau d’intelligence humain, ils sont encore imparfaits, dit Venkatasubramanian: « Ils prétendent résoudre un problème qu’ils ne résolvent pas réellement, et ils font des erreurs. » Mais les entreprises technologiques ne sont peut-être pas suffisamment dignes de confiance pour tester leurs propres produits pour des raisons de sécurité, dit-il. Une solution potentielle : une agence fédérale similaire à la Food and Drug Administration américaine. « Je ne dis pas que c’est le seul modèle, mais lorsque la FDA approuve les médicaments, elle demande aux entreprises de faire leurs propres tests internes. [and] un expert de la FDA examinera ce résultat pour décider si ce médicament doit être approuvé ou non », déclare Venkatasubramanian. « C’est un exemple que nous avons déjà en place. La surveillance par un tiers pourrait aider pour la plupart de ses garde-fous proposés, dit-il. Il y a une exception, un garde-fou qui n’est pas encore technologiquement possible et qui ne le sera peut-être jamais : les protections contre les préjugés discriminatoires. Chaque système d’IA est créé par un humain ou un groupe d’humains, et formé sur des ensembles de données. Chaque être humain a une forme de préjugé inhérent, et même de gigantesques ensembles de données ne peuvent pas représenter l’intégralité d’Internet ou la totalité de l’expérience humaine, dit Venkatasubramanian. Sa solution partielle, du moins pour l’instant, consiste à atténuer les biais en créant des IA « avec les contributions et la compréhension de tous ceux qui vont être affectés », en les soumettant à des tests indépendants et en s’appuyant sur la surveillance d’un tiers pour tenir les développeurs responsables et corriger les biais évidents. quand ils sont découverts. « Je ne pense pas qu’il y ait un moyen pour un système – basé sur l’homme ou l’IA – d’être complètement exempt de biais », déclare Venkatasubramanian. « Ce n’est pas le but. Le but est d’avoir des comptes à rendre. »

Le meilleur scénario pour l’IA « n’est pas si loin »