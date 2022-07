Conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche: la politique de Taiwan “inchangée”, les États-Unis se méfient d’une “nouvelle guerre froide” avec la Chine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré au Forum sur la sécurité d’Aspen que la politique américaine concernant Taïwan restait “inchangée” et que Washington surveillait de près l’évolution de la nation insulaire contestée.

“Donc, le président a dit au Japon que notre politique n’a pas changé, que nous maintenons une politique d’ambiguïté stratégique, et nous le faisons. … Comme le président lui-même l’a dit, notre politique n’a pas changé”, a déclaré Sullivan.

Sullivan a noté que les États-Unis restent prudents quant à l’élévation de tout conflit avec la Chine à un point où il pourrait éventuellement “dériver” vers une nouvelle guerre froide.

“C’est ainsi que nous avons essayé d’aborder les choses”, a-t-il déclaré. “Je crois que nous avons atteint nos objectifs en termes de ce que nous avons prévu, et il y a deux jours, c’est un point de 18 mois de cette administration.

“Je pense que dans le Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient, alors que nous regardons la concurrence mondiale avec la Chine, je pense que nous sommes bien placés pour pouvoir y faire face efficacement.”

Concernant l’Ukraine, Sulivan a noté qu’en ce qui concerne le soutien américain, “Notre travail consiste à mettre les Ukrainiens sur la base la plus solide possible sur le champ de bataille afin qu’ils soient dans la position la plus forte possible à la table des négociations. Au-delà de cela, nous devons continuer objectifs; un, pour s’assurer que Poutine est contrecarré dans son objectif d’affaiblir et de diviser l’Occident.

“Nous pensons que notre objectif stratégique est de veiller à ce que l’invasion de l’Ukraine par la Russie ne soit pas un succès stratégique pour Poutine, qu’elle soit un échec stratégique pour Poutine. Et cela signifie à la fois qu’il se voit refuser ses objectifs en Ukraine et que la Russie paie un prix à plus long terme en termes d’éléments de sa puissance nationale.”

À propos du retrait bâclé des États-Unis d’Afghanistan l’année dernière, le conseiller à la sécurité nationale a noté que près « d’un an plus tard, je pense que le président estime que la décision qu’il a prise était la bonne décision pour le peuple américain et la bonne décision quant à la façon dont nous pouvons nous positionner être le contributeur le meilleur et le plus efficace au bien public mondial à travers une gamme de problèmes impliquant une gamme de géographies.”

Interrogé sur la rencontre du président avec les Saoudiens et la controverse autour de Jamal Khashoggi, Sullivan a déclaré que cela avait été immédiatement évoqué avec les Saoudiens.

“Juste au sommet de la rencontre avec le prince héritier, il a soulevé la question, à la fois la question directe de Jamal Khashoggi et de son meurtre brutal et macabre, ainsi que la question plus large des droits de l’homme et a fait savoir au prince héritier exactement où se trouve l’Amérique. “, a déclaré Sullivan.

Lors d’une session précédente au Forum sur la sécurité d’Aspen, l’ancien secrétaire à la Défense, Mark Esper, a reconnu que le langage chinois qui énonçait la politique d’une seule Chine parlait de “chinois des deux côtés du détroit”, mais il a ajouté qu’il pensait que “la politique d’une seule Chine a courir sa course.”

“Écoutez, ces deux principes ne sont plus vrais”, a expliqué Esper. “Tout d’abord, la majorité des Taïwanais s’identifient comme des Taïwanais, pas comme des Chinois ; et deuxièmement, ils ont depuis longtemps renoncé à toute ambition de retourner sur le continent et de le revendiquer.”

“Je pense qu’en plus de cela, l’autre élément de ceci est clairement que la Chine a violé la règle non écrite, peut-être que certains diraient non écrite – c’est-à-dire, bien sûr, elle est incarnée dans la loi sur les relations avec Taiwan – mais ils n’utiliseraient pas la coercition pour déterminer le statut final, si vous voulez, de Taïwan”, a ajouté Esper, affirmant que la Chine avait “haussé son jeu” contre Taïwan pour “contraindre” les négociations en sa faveur.

Plus tôt cette semaine, l’ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qin Gang, s’est exprimé lors du même forum et a insisté sur le fait que le soutien américain à la politique d’une seule Chine incluait une reconnaissance de la propriété de la Chine sur Taiwan.

Le président Biden a souligné à plusieurs reprises que les États-Unis pouvaient soutenir une seule Chine tout en affirmant que Taïwan ne faisait pas partie de la Chine. Sullivan a réitéré que lorsque Biden a déclaré que les États-Unis soutiendraient Taïwan, le président ne “parle pas au pied levé”, mais énonce en effet sa politique.