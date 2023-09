Conseil va envisager des subventions à but non lucratif | Actualités, Sports, Emplois

Les membres du conseil municipal voteront aujourd’hui sur sept subventions à des organisations à but non lucratif dans le cadre de la subvention d’assistance aux organisations à but non lucratif financée par l’American Rescue Plan Act.

Le conseil se réunit lundi à 19h30 dans la salle du conseil située au deuxième étage de l’hôtel de ville. Avant la réunion, une audience publique aura lieu à 18 h 45 pour approuver une modification aux plans d’action de subvention globale de développement communautaire 2014-2019 de la ville. Une courte séance de travail du conseil aura lieu à 19h

Plus de 2,75 millions de dollars d’aide pour divers projets ont été demandés par neuf organisations : le Robert H. Jackson Center, le National Comedy Center, le Roger Tory Peterson Institute, Chautauqua Opportunities, l’église épiscopale St Luke, Jamestown Center City Development Corp., Collaborative Children’s Solutions, le YMCA de la région de Jamestown et le YWCA de Jamestown – le programme étant financé par 1,5 million de dollars de financement ARPA.

Les membres de la Jamestown Local Development Corp. ont convenu, mais pas à l’unanimité, de financer entièrement les organisations qui avaient demandé moins de 200 000 $, puis de plafonner toutes les autres demandes à 200 000 $.

Toute subvention du JLDC de plus de 100 000 $ nécessite l’approbation du conseil municipal. Le YMCA a reçu 200 000 $ pour son nouveau bâtiment proposé sur la rue Harrison ; Jamestown Center City Development Corp. a reçu 200 000 $ pour le projet The Zone ; St. Luke’s a reçu 200 000 $ pour la restauration de son clocher ; le Centre Robert H. Jackson a reçu 200 000 $ pour l’aider à financer la rénovation de son théâtre Cappa ; et le National Comedy Center a reçu 200 000 $ pour la perte de revenus due à la pandémie de COVID-19.

De plus, l’Institut Roger Tory Peterson a reçu 79 271 $ pour créer un poste de directeur du développement ; Collaborative Children’s Solutions a reçu 93 621 $ pour des programmes visant à lutter contre les traumatismes, les abus et la négligence chez l’enfant ; le YWCA de Jamestown a reçu 145 714 $ pour un nouveau programme destiné aux jeunes de 14 à 19 ans ; et Chautauqua Opportunities a reçu 181 393 $ pour aider à développer un refuge pour sans-abri de 12 unités et 18 lits pour femmes célibataires.

Les projets RTPI et Collaborative Children’s Solutions ne nécessiteront pas l’approbation du conseil.

Il est également demandé aux membres du Conseil d’approuver un financement supplémentaire de 224 500 $ de l’ARPA qui sera utilisé par le Chautauqua Watershed Conservancy pour poursuivre les travaux sur la rivière Chadakoin et éliminer les plantes d’arbre du ciel restantes trouvées le long de la rivière et 30 000 $ pour payer 12 plantes supplémentaires. les propriétaires qui ont demandé des mini-subventions pour la réparation du logement.







