Conseil n°1 pour démarrer une activité parallèle, de la part de 2 mamans gagnant des milliers de dollars en revenus passifs

Une activité secondaire particulière qui pourrait être assez facile à maîtriser et vous aider à gagner des milliers de dollars en revenus passifs consiste à vendre des imprimables en ligne. Les imprimables sont des listes numériques, des cartes, des feuilles de calcul, etc. que vous téléchargez sur des boutiques en ligne comme Etsy et Shopify et que vous vendez. Les acheteurs peuvent les utiliser sur leurs appareils ou les imprimer chez eux.

En fin de compte, avoir ce groupe de soutien aide à « raccourcir cette courbe d’apprentissage », explique Berninger, et à garantir que vous réussissez plus rapidement.

C’est là qu’entre en jeu le fait d’avoir un réseau d’autres personnes autour de vous qui l’ont déjà fait. Vous pouvez leur poser des questions spécifiques telles que « Comment utiliser les réseaux sociaux ? » ou « Comment puis-je déterminer quels mots-clés utiliser ? » dit Jimenez, et ils peuvent vous aider à vous orienter dans la meilleure direction. Cela signifie « vous pouvez obtenir des commentaires, effectuer des itérations et expérimenter rapidement », explique Berninger.

Lorsque vous démarrez une entreprise, « il y a tellement de choses à apprendre et cela devient écrasant », déclare Rachel Jimenez, dont la boutique Etsy a attiré plus de 110 000 $ de revenus passifs en 2022. En conséquence, vous ferez probablement beaucoup d’erreurs en cours de route et « ce ne sera tout simplement pas votre meilleur travail possible », déclare Berninger.

Jimenez elle-même a trouvé son réseau en prenant celui de Berninger coursqui propose l’accès à un groupe Facebook de camarades étudiants.

Pour trouver votre propre communauté, vous pouvez suivre des cours similaires avec des réseaux d’étudiants intégrés, rechercher d’autres groupes Facebook avec des vendeurs d’imprimables, trouver des fils de discussion Reddit où les gens posent des questions, suivre les vendeurs Etsy sur Instagram ou TikTok et rejoindre les communautés qu’ils ont cultivées. ou même contactez directement d’autres vendeurs sur Etsy pour voir s’ils seraient disposés à vous aider.

Trouver des personnes confrontées aux mêmes défis dans leur activité n’est pas seulement un excellent moyen d’obtenir des solutions à vos problèmes immédiats, c’est aussi un moyen de rester motivé.

Démarrer une activité secondaire liée aux imprimables – ou toute autre entreprise – « peut devenir solitaire », explique Berninger. Mais le faire avec d’autres personnes peut donner « l’impression que « d’accord, je ne suis pas seul » », dit Jimenez.

Vous voulez gagner plus et décrocher l’emploi de vos rêves ? Rejoignez l’événement virtuel gratuit CNBC Make It: Your Money le 17 octobre à 13 h HE pour apprendre à améliorer vos compétences en entretien et en négociation, à bâtir votre carrière idéale, à augmenter vos revenus et à accroître votre patrimoine. Registre gratuitement aujourd’hui.

NE MANQUEZ PAS : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter!

Vérifier:

Maman qui fabrique 6 figurines grâce à Etsy : 5 étapes pour démarrer votre propre boutique d’imprimés

La boutique Etsy de cette maman de 34 ans a rapporté près de 160 000 $ en 2021 : comment elle a construit son activité parallèle tout en travaillant à temps plein

Cet homme de 33 ans gagne 14 600 dollars par mois en revenus passifs : « Je ne travaille qu’une heure par jour » sur mon activité en ligne