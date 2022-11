conseil – Kelowna Capital News

Le Real Estate Board of Greater Vancouver affirme que les ventes de maisons ont continué de plonger en octobre, chutant de 45,5 % par rapport à l’année précédente et de 12,8 % par rapport à septembre.

Les ventes du mois dernier ont totalisé 1 903 et étaient de 33,3 % inférieures à la moyenne des ventes d’octobre sur 10 ans.

Le conseil a attribué la poursuite du ralentissement à l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt, qui ont conduit de nombreux acheteurs et vendeurs à réévaluer l’achat ou la mise en vente d’une maison.

Mais alors que les ventes restent proches de leurs plus bas historiques, le conseil d’administration affirme que le nombre d’inscriptions est en hausse, entraînant une baisse des prix des maisons par rapport aux sommets records atteints au printemps 2022.

Le prix de référence composite pour Metro Vancouver s’est établi à 1 148 900 $, en hausse de 2,1 % par rapport à octobre 2021, mais en baisse de 0,6 % par rapport à septembre et de 9,2 % au cours des six derniers mois.

Il y a eu 4 033 nouvelles inscriptions sur le marché le mois dernier, une baisse de 0,4 % par rapport à octobre 2021 et une baisse de 4,6 % par rapport à septembre 2022.

“Ces dernières années ont été caractérisées par un rythme effréné des ventes amplifié par la rareté des listes sur le marché parmi lesquelles choisir”, a déclaré Andrew Lis, directeur de l’économie et de l’analyse des données du conseil, dans une déclaration écrite.

“Le cycle de marché d’aujourd’hui est un départ marqué, avec un rythme de ventes plus lent et plus de choix.”

ventes de maisonsImmobilierVancouver