Conseil des droits de l’homme sur le droit à la vie privée

OISTE.ORG s’adresse pratiquement aux 46e Session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur le droit à la vie privée

3 marsrd 2021 à 15h CET

La vie privée est un droit humain fondamental et fondamental

Genève, 24 février 2021 – La Fondation OISTE, organisation non gouvernementale, dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), animera un panel virtuel sur le droit de l’homme à la vie privée au cours de la 46e Session du Conseil des droits de l’homme.

La vie privée est un droit humain fondamental et fondamental. C’est aussi un droit en danger. Les nouvelles technologies numériques nous suivent et nous scrutent tous à cet âge capitalisme de surveillance (Zuboff, 2018). L’économie numérique considère chaque clic, recherche ou autre comme un atout à monétiser. Nos vies, reflétées dans le cyberespace, sont pillées pour des données comportementales au nom d’un système qui convertit notre liberté en profit. Nous sommes tranquillement amenés à accepter comme normal que les droits de décision disparaissent avant même de savoir qu’il y a une décision à prendre.

Une nouvelle prise de conscience imprégnée d’une approche basée sur les droits de l’homme qui considère chaque individu « internaute«En tant qu’être moral digne, digne de respect, est nécessaire. Sinon, notre connectivité continuera d’offrir un amalgame pervers d’autonomisation inextricablement stratifié avec diminution.

Date et heure 3 marsrd

15h00 CET Titre Webinaire de la Fondation OISTE; Le droit humain à la vie privée

l’ère du capitalisme de surveillance Keynote spécial par – Pierre Maudet, Conseiller d’Etat, Etat de Genève, Modéré par: – Carlos Creus Moreira, Secrétaire général de l’OISTE Haut-parleurs – Navi Pillay, Ancien Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, HCDH

– Hans-Christian Boos, PDG, Arago

– Sébastien Fanti, Avocat suisse, notaire et commissaire à la protection des données

du canton suisse du Valais

– Estelle Massé, Analyste principal des politiques et responsable mondial de la protection des données –

– Tarte Alana, Avocat senior en numérique, technologie et confidentialité – PMI

– Steve Crown, Vice-président et avocat général adjoint, Droits de l’homme –

Microsoft

Pour ces raisons, la Fondation OISTE, – sur la base des différentes résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil des droits de l’homme concernant la protection et la promotion du droit à la vie privée à l’ère numérique – a mis en place un panel pour aborder, inter alia, les problèmes suivants:

Identifier et clarifier les principes, normes et meilleures pratiques concernant la promotion et la protection du droit humain à la vie privée

Renforcer les principes de non-arbitraire, de légalité, de légalité, de nécessité et de proportionnalité dans la surveillance des communications par l’État.

Veiller à ce que les technologies de profilage, de prise de décision automatisée et d’apprentissage automatique se déroulent conformément aux garanties convenues et n’affectent pas la jouissance des droits de l’homme

Introduire une perspective de genre et veiller à ce qu’il existe un contrôle interne efficace et des recours en cas de violation du droit humain à la vie privée

Aborder la question de la gestion des données personnelles: souvent les individus ne donnent pas leur consentement libre, explicite et éclairé à la réutilisation, la vente ou la revente multiple de leurs données personnelles

Aborder la question des impacts de l’intelligence artificielle sur les droits de l’homme, avec un accent particulier sur les exemples de discrimination et de partialité

La Fondation OISTE a signé les Principes internationaux sur l’application des droits de l’homme à la surveillance des communications juste après leur lancement lors de la 24e session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en Genève en 2013. L’OISTE invite d’autres organisations à rejoindre: https://necessaireandproportionate.org/

À propos de la FONDATION OISTE

Fondée en Suisse en 1998, OISTE a été créée dans le but de promouvoir l’utilisation et l’adoption de normes internationales pour sécuriser les transactions électroniques, développer l’utilisation de la certification numérique et garantir l’interopérabilité des systèmes de transactions électroniques des autorités de certification. La Fondation OISTE est une organisation à but non lucratif basée à Genève, en Suisse, réglementée par les articles 80 et suivants. du Code civil suisse. L’OISTE est une organisation dotée d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et appartient au groupe à but non lucratif (NPOC) de l’ICANN.

