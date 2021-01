Le Conseil de la presse a examiné si ses normes de pratique avaient été enfreintes par un article publié en ligne par Daily Mail Australia le 5 avril 2020 intitulé « Beach bums! Les Sydneysiders ignorent les règles de distanciation sociale alors qu’ils affluent à Bondi pour faire la queue pour les derniers jours de l’été – risquant des amendes massives pour avoir enfreint les règles de verrouillage ».

L’article rapportait que « les habitants de Sydney ont ignoré les règles strictes de distanciation sociale alors qu’ils se prélassaient sur le sable et absorbaient les derniers jours du temps chaud. Vendredi, les habitants ont afflué vers la célèbre plage de Bondi à Sydney [3 April 2020], avec un mépris flagrant pour les règles de distanciation sociale en place pour ralentir la propagation du coronavirus. L’article comprenait également plusieurs photographies représentant apparemment des baigneurs à Bondi Beach ce jour-là.

En réponse à une plainte indiquant que Bondi Beach avait été fermée au public à partir du 22 mars 2020 et était restée vide au 3 avril 2020, le Conseil de la presse a demandé à la publication de commenter si l’article était conforme aux normes de pratique du Conseil. Ceux-ci exigent que les publications prennent des mesures raisonnables pour s’assurer que les éléments factuels sont exacts et non trompeurs (principe général 1); pour apporter une correction ou toute autre mesure corrective adéquate si les informations publiées sont significativement inexactes ou trompeuses (Principe général 2); et éviter de causer ou de contribuer matériellement à une infraction, une détresse ou un préjudice substantiels ou à un risque substantiel pour la santé ou la sécurité, à moins que cela ne soit suffisamment dans l’intérêt public (Principe général 6).

En réponse, la publication a déclaré qu’elle avait reçu les photos d’une agence photo réputée avec laquelle elle entretenait une relation de longue date, et a noté que dans ce cas, les photos de Bondi Beach avaient été légendées à tort par l’agence photo avec des dates erronées. La publication a déclaré que l’article était écrit autour des images et que c’était une erreur honnête. La publication a déclaré qu’il n’y avait certainement aucune intention de contribuer aux peurs et aux angoisses de la communauté. Il a également déclaré que de nombreux articles contemporains sur les violations de la distance sociale sur les plages de Sydney avaient également été publiés par divers organes de presse et qu’il avait reçu ce jour-là des photographies précises de violations de la distance sociale sur d’autres plages de Sydney, ce qui a ajouté de la crédibilité à l’histoire.

La publication a déclaré que de nombreuses entreprises numériques, y compris celle-ci, comptaient sur les agences d’images pour fournir du contenu et que l’on s’attend à ce que ce matériel soit exact. Il a déclaré que dans ce cas, le bureau de l’agence de photographie au Royaume-Uni semblait avoir « re-sous-titré » les photographies, qui provenaient de Sydney, avec des dates incorrectes.

La publication a déclaré que l’article avait été publié à 2 h 38 le dimanche 5 avril 2020 et qu’une fois qu’elle a pris conscience que les dates sous-titrées sur les images étaient incorrectes, elle a pris des mesures immédiates pour supprimer l’article de son site Web. La publication a également déclaré avoir pris des mesures pour garantir qu’une erreur similaire ne se reproduise plus.

Conclusion

Le Conseil reconnaît que la publication entretient une relation continue avec l’agence photo sur laquelle elle s’appuie comme source d’informations exactes et fiables, et note que l’article a été entièrement rédigé sur la base de l’heure et de la date erronées fournies par l’agence photo. Cependant, les événements auraient eu lieu le vendredi et il est raisonnable de supposer, étant donné l’importance et l’illégalité potentielle des événements rapportés, que s’ils s’étaient produits, ils seraient rapportés par un ou plusieurs médias le samedi. Au moment de décider de publier le dimanche, la publication aurait dû être attentive au fait que le samedi, d’autres médias n’avaient pas publié de rapports sur les événements et la publication aurait donc dû prendre des mesures pour vérifier l’exactitude des photographies plutôt que de se fier simplement sur la réputation de l’agence photo. En conséquence, le Conseil estime que la publication n’a pas pris de mesures raisonnables pour vérifier les photographies et pour s’assurer que les informations factuelles contenues dans l’article étaient exactes et enfreignaient le principe général 1.

Le Conseil note que la publication a pris des mesures pour remédier à la plainte, notamment en supprimant l’article de son site Web et en révisant ses procédures de traitement du contenu fourni par des tiers. Cependant, le Conseil estime qu’en l’occurrence, le principe général 2 exigeait que la publication publie une correction pour informer son lectorat de l’importante inexactitude de l’article. Comme la publication ne l’a pas fait, le principe général 2 a été violé à cet égard.

En ce qui concerne le principe général 6, le Conseil ne considère pas que l’article est susceptible de causer ou de contribuer à une détresse substantielle ou à un risque substantiel pour la santé ou la sécurité. En conséquence, le principe général 6 n’a pas été violé.