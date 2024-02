Conseil de la Réserve fédérale – La Réserve fédérale publie une déclaration du FOMC

Des indicateurs récents suggèrent que l’activité économique a progressé à un rythme soutenu. Les créations d’emplois ont ralenti depuis le début de l’année dernière, mais restent fortes, et le taux de chômage est resté faible. L’inflation s’est atténuée au cours de l’année écoulée mais reste élevée.

Le Comité cherche à atteindre un taux d’emploi et d’inflation maximum à un taux de 2 pour cent à long terme. Le Comité estime que les risques pesant sur la réalisation de ses objectifs en matière d’emploi et d’inflation sont en train de mieux s’équilibrer. Les perspectives économiques sont incertaines et le Comité reste très attentif aux risques inflationnistes.

Pour soutenir ses objectifs, le Comité a décidé de maintenir la fourchette cible du taux des fonds fédéraux entre 5 1/4 et 5 1/2 pour cent. En envisageant tout ajustement de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux, le Comité évaluera soigneusement les données entrantes, l’évolution des perspectives et l’équilibre des risques. Le Comité ne pense pas qu’il sera approprié de réduire la fourchette cible tant qu’il n’aura pas acquis la certitude que l’inflation évolue durablement vers 2 pour cent. En outre, le Comité continuera de réduire ses avoirs en titres du Trésor, en titres de créance d’agences et en titres adossés à des créances hypothécaires d’agences, comme décrit dans ses plans annoncés précédemment. Le Comité est fermement déterminé à ramener l’inflation à son objectif de 2 pour cent.

En évaluant l’orientation appropriée de la politique monétaire, le Comité continuera de surveiller les implications des informations reçues sur les perspectives économiques. Le Comité serait prêt à ajuster l’orientation de la politique monétaire si nécessaire si des risques apparaissaient qui pourraient entraver la réalisation de ses objectifs. Les évaluations du Comité tiendront compte d’un large éventail d’informations, notamment des données sur la situation du marché du travail, les pressions et anticipations d’inflation, ainsi que les développements financiers et internationaux.

Les électeurs qui ont voté en faveur de l’action de politique monétaire étaient Jerome H. Powell, président ; John C. Williams, vice-président ; Thomas I. Barkin ; Michael S.Barr ; Raphaël W. Bostic ; Michelle W. Bowman ; Lisa D. Cook ; Mary C. Daly ; Philippe N. Jefferson ; Adriana D. Kugler ; Loretta J.Mester ; et Christopher J. Waller.

Pour les demandes des médias, veuillez envoyer un courriel [email protected] ou appelez le 202-452-2955.

Note de mise en œuvre émise le 31 janvier 2024