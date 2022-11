Conroy remporte la victoire dans la course à la présidence du conseil du comté de DuPage – Shaw Local

La représentante d’État Deb Conroy est sur le point de devenir la première femme à diriger le conseil du comté de DuPage, un poste occupé uniquement par des hommes républicains depuis des générations.

Lors d’une bonne soirée pour les démocrates de DuPage, Conroy a pris les devants tôt et a maintenu une avance confortable sur le républicain de Hinsdale Greg Hart dans une course acharnée et coûteuse pour la présidence du conseil d’administration du comté.

Juste avant 23 heures, Conroy avait recueilli 165 668 votes, soit 50,8% du total des résultats non officiels. Hart en avait 160 227, soit 49 %.

Si les résultats tiennent, Conroy, 60 ans, remplacera le président sortant du conseil du comté, Dan Cronin, un républicain d’Elmhurst, qui n’a pas sollicité un quatrième mandat.

« Nous sommes en fête. Nous avons marqué l’histoire », a déclaré Conroy mardi soir.

La course pour succéder à Cronin a vu des dépenses sans précédent, les deux candidats diffusant des publicités télévisées dans la foulée. Hart, un consultant en gestion, a bénéficié d’un avantage en matière de collecte de fonds. Sa campagne disposait de plus de 1,7 million de dollars en espèces, tandis que Conroy disposait de 924 058 dollars, selon Reform for Illinois. Base de données d’ensoleillement.

Mais Conroy, un législateur de l’État au cours de la dernière décennie, a été renforcé par la reconnaissance de son nom, un curriculum vitae politique plus long et le soutien des gros bonnets du parti. Le président de la Chambre de l’Illinois, Emanuel “Chris” Welch, et le chef de la majorité à la Chambre, Greg Harris, ont chacun canalisé 50 000 $ de leurs fonds de campagne en octobre pour soutenir l’offre de Conroy, selon les documents déposés par l’État.

“J’ai travaillé très dur en tant que législateur à plein temps”, a déclaré Conroy. «Je pense que les gens le savent et ils voient cela et entendent cela. Et je pense qu’ils comprennent que j’étais le bon leader pour écrire le prochain chapitre dans le comté de DuPage.

Les démocrates étaient sur la bonne voie pour conserver la majorité du conseil de comté qu’ils ont remportée il y a deux ans – un changement radical dans la politique de DuPage.

“Je pense que nous avions les meilleurs candidats”, a déclaré Conroy. “Je pense que DuPage est un comté très diversifié, et je pense que nos candidats l’ont reflété.”

Elle a dit qu’elle n’avait pas encore reçu d’appel de concession de Hart. Mais avec une victoire apparente, Conroy prendra ses fonctions le 5 décembre.

Comme de nombreux démocrates nationaux, Conroy a cherché à galvaniser les électeurs en soulignant son soutien au droit à l’avortement et en proposant de retirer le nom du défunt membre du Congrès Henry Hyde du bâtiment du bureau judiciaire du comté. L’amendement Hyde limite le financement fédéral de l’avortement.

Conroy souhaite également ouvrir un centre d’accueil sur le campus du gouvernement du comté où “toute personne arrêtée pour des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie” pourrait bénéficier d’un traitement plutôt que d’être incarcérée.

“Ce sera l’un des premiers dans l’État et cela changera la façon dont nous traitons les gens”, a-t-elle déclaré.

Hart, 35 ans, a remporté son premier mandat complet au conseil du comté il y a à peine cinq ans, mais il a été adopté par des membres de la vieille garde du GOP. Il a renoncé à une chance d’être réélu à son siège du district 3 au conseil d’administration pour se présenter à la présidence.

https://www.dailyherald.com/news/20221108/we-made-history-conroy-edging-to-victory-in-race-for-dupage-county-board-chair