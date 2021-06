Conor Murray nommé capitaine des Lions britanniques et irlandais après l’exclusion d’Alun Wyn Jones de la tournée en Afrique du Sud | Nouvelles du rugby à XV

Conor Murray est le nouveau capitaine des Lions britanniques et irlandais

Conor Murray a été nommé capitaine des Lions britanniques et irlandais après l’exclusion d’Alun Wyn Jones de la tournée en Afrique du Sud.

Adam Beard et Josh Navidi, du Pays de Galles, ont été appelés dans l’équipe de tournée de 37 joueurs pour remplacer Jones et Justin Tipuric, qui ont également été exclus en raison d’une blessure subie lors du match d’échauffement des Lions contre le Japon samedi.

Jones, qui devait effectuer sa quatrième tournée, s’est luxé l’épaule dans les premières minutes du match, tandis que Tipuric a également souffert d’un problème à l’épaule en première mi-temps.

Un message sur le compte Twitter officiel des Lions disait : « Rencontrez notre nouveau capitaine Lions Rugby 2021 – Conor Murray. Pas comme il aurait voulu devenir capitaine, mais félicitations au triple touriste Lions. Un talent avéré et un excellent leader. »

L’entraîneur-chef Warren Gatland a déclaré: « Alun Wyn sera évidemment une grosse perte, à la fois sur et en dehors du terrain, mais sera habilement remplacé par Connor.

« Conor est un joueur de rugby exceptionnel et est tenu en plus haute estime par les joueurs et les entraîneurs. En tant que triple touriste Lions, il sait ce qui sera requis en tant que capitaine et je suis certain qu’il dirigera l’équipe avec excellence. Il sera également bien soutenu par un groupe de leadership expérimenté.

« Nous prévoyons qu’Adam et Josh se joignent à la tournée avant de partir pour l’Afrique du Sud demain soir. »

Le quatuor des Exeter Chiefs Luke Cowan-Dickie, Stuart Hogg, Jonny Hill et Sam Simmonds se joindront également à la tournée de 37 hommes comme prévu à Édimbourg dimanche après avoir joué samedi la finale de Gallagher Premiership, que les Cheifs ont perdu 40-38 aux Arlequins.

Plus à venir….

