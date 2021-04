La star de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Conor McGregor, a exprimé son désir d’acheter les géants de la Premier League Manchester United au milieu du chaos entourant la Super League européenne « échappée ».

Mercredi, McGregor a fait sensation sur les réseaux sociaux avec un tweet, demandant à ses fans leur opinion sur l’opportunité d’acheter Man United ou non.

Le message de McGregor est intervenu à la suite de la tempête créée par la nouvelle de six clubs de Premier League anglais, dont les Red Devils, rejoignant la proposition de Super League européenne. Cependant, après la réaction des fans, les six clubs de Premier League ont retiré leur nom de la ligue.

La décision de former une ligue séparatiste de l’UEFA Champions League a également été vivement critiquée par le Premier ministre britannique Boris Johnson et la FIFA.

À la suite du chaos, le président de Manchester United, Ed Woodward, a également démissionné de son poste plus tôt dans la journée, ce qui a incité McGregor, l’opportuniste pour toujours, à exprimer son désir d’acheter le club.

L’ancien poids plume et championnat de l’UFC est compté parmi l’une des plus grandes stars de l’histoire du MMA. McGregor fait également partie des athlètes les plus populaires au monde et le joueur de 32 ans a mis sa popularité à profit. McGregor s’est aventuré dans le secteur du whisky en 2018 et en un an, le « Proper n ° 12 » a poussé la vente de whisky à 1 milliard de dollars aux États-Unis.

Il envisage également de lancer sa propre marque de café. Il ne serait donc pas surprenant que l’Irlandais décide d’investir dans le secteur du football en pleine croissance.

Selon un rapport publié dans Talksport, McGregor vaut environ 100 millions de livres sterling. Et compte tenu de sa valeur nette, il n’a pas les moyens d’acheter Manchester United. Cependant, il peut chercher à s’associer à un deuxième parti, s’il est sérieux au sujet de la possession des Red Devils.

