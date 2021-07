Conor McGregor suspendu pour raison médicale jusqu’en 2022 après une rupture de jambe à l’UFC 264

L’Irlandais a perdu le combat de mauvais sang via un arrêt du médecin à la suite de l’incident survenu à la fin du premier tour.

Immédiatement transporté à l’hôpital, McGregor a insisté sur le fait qu’il se sentait « énorme » après avoir subi une intervention chirurgicale lundi pour une fracture du tibia et du péroné, dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

« Je viens de sortir de la salle d’opération, tout s’est déroulé comme prévu, tout s’est parfaitement déroulé et je me sens formidable. » il a commencé.

« Nous avons six semaines avec une béquille maintenant et puis nous commençons à reconstruire. »

Pourtant, même si le garçon qui fête son anniversaire le 14 juillet est apte à commencer l’entraînement dans le délai spécifié, la suspension médicale qu’il a reçue, comme indiqué sur mixedmartialarts.com, signifie qu’il ne peut pas retourner à l’UFC avant le 7 janvier – à moins qu’il ne reçoive une autorisation orthopédique au préalable. .

Et dans le grand schéma des choses, cela ne change pas grand-chose par rapport à la quête de McGregor pour redevenir champion des poids légers, et peut même fonctionner à son avantage.

La dernière victoire de Poirier signifie que « The Diamond » affrontera certainement le dirigeant de la division Charles Oliveira plus tard cette année.

Si le natif de Louisiane est victorieux, McGregor pourrait immédiatement être en lice pour un tir au titre avec le président Dana White refusant d’exclure une quatrième rencontre entre les deux malgré le mauvais record de 3-4 de McGregor ces dernières années.

« Ça craint, » White a déclaré après le combat, comment leur dernière rencontre s’est terminée.

« C’est brutal. Ce n’est pas la façon dont vous voulez voir les combats se terminer. Dustin Poirier se battra pour le titre, et quand Conor sera guéri et prêt à partir, vous ferez le match revanche, je suppose. Je ne sais pas. »

« Le combat ne s’est pas terminé » Blanc ajouté.

« Vous ne pouvez pas terminer un combat de cette façon, alors nous verrons comment tout cela se déroulera. Qui sait combien de temps Conor est absent, alors Poirier fera son truc jusqu’à ce que Conor soit prêt. »

Étant donné les menaces de mort continues de McGregor à son encontre et les insultes envers sa femme Jolie, Poirier veut également régler le compte une fois pour toutes.

« Non, on va encore se battre que ce soit dans l’octogone ou sur le trottoir », il a dit aux journalistes.

« Il disait qu’il allait me tuer. Tu ne dis pas des trucs comme ça, qu’il allait me tuer. Tu ne dis pas non plus des trucs sur les femmes des gens, mais je sais [there’s] aucune chance [of that].

« Mais il y a une chance que quelqu’un meure et vous ne le souhaitez à personne »,