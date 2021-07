Conor McGregor souffre d’une vilaine blessure à la jambe; Poirier gagne

L’événement principal de l’UFC 264 entre Dustin Poirier et Conor McGregor s’est terminé de manière sauvage – mais peut-être d’une manière peu attendue.

Après un premier tour très actif et à haut rendement, Poirier (28-6 MMA, 20-5 UFC) a battu McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) lorsque l’Irlandais a subi une vilaine blessure à la jambe dans les dernières secondes de Round 1. Le combat a été interrompu, sur les conseils du médecin de la cage, entre les rounds 1 et 2.

Le combat des poids légers était l’événement principal de l’UFC 264 au T-Mobile Arena de Las Vegas. Il a été diffusé en pay-per-view après les préliminaires sur ESPN et ESPN +.

Le premier tour a commencé et McGregor est sorti en volant avec des coups de pied. Poirier répondit à coups de pied. Les deux se sont cognés avant que Poirier ne place McGregor contre la cage. McGregor a tiré pour un étranglement à guillotine, qui a échoué.

Déjà en train de faire d’importants métiers ⚡️#UFC264 pic.twitter.com/NteQEyamDx – UFC (@ufc) 11 juillet 2021

Une fois que le combat a touché la toile, Poirier a fait pleuvoir le sol et la livre tandis que McGregor a lancé des coups de pied pour tenter de causer des dommages tout en empêchant Poirier d’atterrir.

LOURD moulu et pilonné par le Diamant 👊#UFC264 pic.twitter.com/MlDAiNKKtW – UFC (@ufc) 11 juillet 2021

Avec environ 15 secondes restantes dans le round après le retour du combat aux pieds, McGregor a roulé sa cheville après que les deux hommes aient lancé des coups de poing en même temps. Sa jambe s’est pliée sous lui vers l’arrière à un angle grotesque et il ne s’est jamais relevé de la toile à travers l’annonce officielle.

Le DIAMANT obtient le dub via Doctor’s Stoppage en RD 1️⃣ #UFC264 pic.twitter.com/fa4u4LVxzl – UFC (@ufc) 11 juillet 2021

La victoire de Poirier fait pencher la série à vie en sa faveur. Les deux combattants se sont affrontés pour la première fois à l’UFC 178 en septembre 2014. Le combat poids plume s’est terminé à 1h46 du premier tour lorsque McGregor a aplati Poirier avec une série de coups de poing.

Sept ans plus tard, McGregor et Poirier se sont à nouveau affrontés – cette fois en poids léger. Le combat était l’événement principal de l’UFC 257 en janvier 2021. Après un premier tour compétitif, Poirier a battu la jambe de McGregor. Les dégâts ont entravé McGregor et Poirier l’a terminé avec un barrage de coups de poing à 2:32 du Round 2.

Avant l’UFC 264, le président de la promotion, Dana White, a déclaré que le vainqueur serait le concurrent n ° 1 à 155 livres. Avec cela, Poirier frappe son billet pour affronter le champion des poids légers de l’UFC Charles Oliveira pour le titre.

Entamant son deuxième combat incontesté pour le titre UFC, Poirier mène une séquence de trois victoires consécutives avec une victoire sur Dan Hooker et deux sur McGregor. « The Diamond » a contesté sans succès le titre UFC en septembre 2019 lorsqu’il a été soumis par le champion de l’époque Khabib Nurmagomedov.

Quant à McGregor, la défaite est sa troisième en quatre combats. Depuis sa victoire au titre des poids plumes de l’UFC contre Jose Aldo, l’Irlandais est allé 3-4 à l’UFC.

Les derniers résultats de l’UFC 264 incluent :

Dustin Poirier a battu. Conor McGregor via TKO (arrêt du médecin) – Round 1, 5:00

Gilbert Burns a battu. Stephen Thompson par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Tai Tuivasa a battu. Greg Hardy par KO (coups de poing) – Round 1, 1:07

Irene Aldana a battu. Yana Kunitskaya via TKO (coups de poing) – Round 1, 4:35

Sean O’Malley a vaincu. Kris Moutinho via TKO (coups de poing) – Round 3, 4:33

Max Griffin a déf. Carlos Condit par décision unanime (29-28, 29-28, 30-27)

Michel Pereira a battu. Niko Price par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Ilia Topuria a battu. Ryan Hall par KO (coups de poing) – Round 1, 4:47

Dricus Du Plessis a déf. Trevin Giles via KO (coups de poing) – Round 2, 1:41

Jennifer Maia a battu. Jessica Eye via décision unanime (29-28, 29-28, 30-27)

Brad Tavares a battu. Omari Akhmedov par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

Zhalgas Zhumagulov a battu. Jerome Rivera via soumission (étranglement à guillotine) – Round 1, 2:02

UFC 264 : Meilleures photos de Dustin Poirier contre Conor McGregor 3 à Las Vegas



voir 66 images