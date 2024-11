Conor McGregor se transforme en soldat de l’armée tandis que sa fiancée Dee Devlin porte un costume d’infirmière racé sur des photos de famille d’Halloween

Conor McGregor a partagé vendredi les résultats du déguisement d’Halloween de sa famille dans une série de jolies publications sur Instagram.

La légende du MMA, 36 ans, s’est transformée en soldat de l’armée tandis que sa superbe fiancée Dee Devlin s’est enfilée dans un costume d’infirmière racé.

Le boxeur professionnel a partagé un selfie miroir embrassant Dee, 37 ans, alors qu’ils rayonnaient tous les deux et montraient fièrement leur look.

Il a sous-titré : « La guerre est gagnée ! Fait. Sur. Ramenez toutes les troupes et tous les médecins du monde entier chez leurs proches ! Maintenant! Nous sommes tous un ! FIN À LA GUERRE ! L’amour humain prévaut ! Je t’aime mon infirmière bien-aimée.

Elle a été suivie d’une autre photo montrant toute la famille posant dans leurs différents costumes – avec le couple rejoint par Conor, sept ans, Croía Mairéad, cinq ans, Rían, trois ans, Mack, un.

Conor McGregor a partagé vendredi les résultats du déguisement d’Halloween de sa famille dans une série de jolies publications sur Instagram.

La légende du MMA, 36 ans, s’est transformée en soldat de l’armée tandis que sa superbe fiancée Dee Devlin, 37 ans, a enfilé un costume d’infirmière racé

Le papa adoré a écrit : « La tranquillité d’esprit n’est pas pour moi, c’est pour ceux que j’aime. Je sacrifie les miens, joyeusement, pour la sécurité de mes proches. Je reste allumé et conscient. Je connais mon 6 à tout moment. Entrées. Sorties. Les menaces sont évaluées rapidement. Je me déplace sans pitié à travers le danger. Ma famille sera libre !⚠️.’

Conor portait un uniforme militaire et une casquette, complétés par des bottes et de fausses armes.

Le combattant de MMA et la femme d’affaires Dee sont ensemble depuis 2008 et se sont fiancés en 2020, même s’ils ne se sont pas encore mariés.

La célébration d’Halloween de Conor survient après qu’il ait été vu en train de faire du shadow boxing et de danser dans la section VIP d’une discothèque de New York cette semaine, au milieu de doutes sur son projet de retour à l’UFC plus tôt en septembre.

L’ancien boxeur irlandais a été très amoureux de sa fiancée bien-aimée alors que les tourtereaux ont profité de vacances très chics à l’occasion du 37e anniversaire de Dee.

En août, Conor lui a offert un collier Cartier d’une valeur de 105 000 £ et lui a organisé une somptueuse fête d’anniversaire à bord de leur yacht de 3 millions de livres sterling.

Et il semble que le couple soit toujours dans leur douce bulle de fiançailles alors que Conor a tout mis en œuvre pour son anniversaire et que le couple a passé du bon temps ensemble sur The Devocean – le yacht de Conor dédié à Dee.

Pour marquer sa journée spéciale, Conor a également veillé à ce que le bateau soit largement décoré de ballons, dont certains étaient enveloppés de fleurs et épelaient son nom.

Il a d’abord sous-titré son superbe cliché de miroir avec Dee l’appelant son « infirmière bien-aimée ».

Il a ensuite partagé un autre message avec le groupe familial snap

Toute la famille a posé ensemble dans ses différents costumes – rejoints par Conor, sept ans, Croía Mairéad, cinq ans, Rían, trois ans, Mack, un an.

En août, Conor a offert à Dee un collier Cartier d’une valeur de 105 000 £ et lui a organisé une somptueuse fête pour son 37e anniversaire à bord de leur yacht de 3 millions de livres sterling.

La famille a passé une grande partie de la journée spéciale de Dee sur le bateau avant de se lancer dans la plongée.

L’ancien champion de l’UFC et sa fiancée sont en couple depuis 2008 et ont annoncé leurs fiançailles en 2020.

Après avoir profité du soleil sur le yacht, Dee a troqué son bikini pour un ensemble plus glamour tandis que Conor l’emmenait pour un dîner romantique.

La beauté avait l’air incroyable car elle portait un haut court en broderie blanche et un jean assorti.

Pendant ce temps, Conor avait l’air incroyablement suave dans une chemise en satin vert émeraude qu’il a laissée déboutonnée pour montrer ses tatouages ​​sur la poitrine – alors qu’il célébrait également son propre anniversaire le mois précédent.