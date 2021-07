Conor McGregor a déclaré qu’il se sentait « énorme » après avoir subi une intervention chirurgicale pour une jambe cassée subie lors de sa défaite contre Dustin Poirier samedi.

McGregor a trébuché en arrière, piégeant son pied sous lui et se cassant la jambe gauche, le combat arrêté par les médecins à la fin du premier tour au T-Mobile Arena de Las Vegas.

« … À peine sorti de la salle d’opération, tout s’est déroulé comme prévu, tout s’est parfaitement déroulé et je me sens formidable. Nous avons maintenant six semaines avec une béquille et nous commençons à reconstruire », a déclaré McGregor dans une vidéo posté sur les réseaux sociaux.

« Une cassure nette du tibia et ce n’était pas le cas. Dustin, vous pouvez célébrer cette victoire illégitime autant que vous voulez, mais vous n’avez rien fait là-dedans. Ce deuxième tour aurait tout montré. »

L’ancien poids moyen de l’UFC, Mark Weir, pense que Conor McGregor voudra un quatrième combat avec Dustin Poirier, mais devra à nouveau mériter son coup.



McGregor subit une fracture de la jambe lors de la défaite de Poirer

L’Irlandais, 32 ans, a commencé de manière agressive en ciblant Poirier avec des coups de pied dans les jambes, mais l’Américain a rapidement capitalisé après avoir semblé entendre la jambe de McGregor craquer lors d’un échange.

Poirier, également âgé de 32 ans, a emmené son adversaire au sol, où il a dominé avant que les combattants ne se remettent sur pied.

Image:

Dustin Poirier célèbre sa victoire sur McGregor dans leur combat des poids légers



Les deux ont basculé et raté et McGregor a reculé avant que sa jambe ne s’effondre sous lui, suscitant des spéculations selon lesquelles il pourrait avoir subi une fracture osseuse.

McGregor a en quelque sorte survécu jusqu’à la fin du tour lorsque le combat a été arrêté.

Dans une conclusion dramatique de la rencontre, leur troisième après la victoire de McGregor en 2014 et sa défaite en janvier, Poirier a qualifié son adversaire de « sac de saleté » lorsqu’il a été interrogé par le commentateur Joe Rogan après le combat.

Image:

McGregor est sorti de la course après avoir subi l’horrible blessure



Poirier a accusé McGregor d’avoir enfoncé ses doigts dans ses gants alors qu’ils étaient aux prises et a déclaré qu’il essayait d’informer l’arbitre Herb Dean de la tricherie.

McGregor a fait ses propres réclamations à Rogan après le combat.

« Je lui ai coupé les oreilles et lui ai donné un coup de pied dans les jambes », a déclaré McGregor. « Ce n’est pas fini », a-t-il ajouté.

La défaite porte McGregor à 1-3 dans la cage depuis 2016, date à laquelle il a quitté l’UFC pour affronter Floyd Mayweather en boxe.

Avec cette victoire, Poirier a gagné la chance de récupérer le titre des poids légers qu’il détenait par intérim en 2019 avant une défaite contre Khabib Nurmagomedov.