Conor McGregor a attiré des millions de supporters de l’UFC dans le monde entier grâce à son immense succès à l’intérieur de l’octogone.

Un fan en particulier a décidé de faire des figurines d’action de lui et d’autres stars du combat, et a été récompensé par un généreux cadeau de l’Irlandais.

McGregor a fait un retour à la série de télé-réalité de MMA « The Ultimate Fighter », avec sa nouvelle saison diffusée fin mai.

Dans le dernier épisode, il en a profité pour rencontrer Samuel Romero, décrit par la star comme « un artisan incroyable ».

Comme décrit par le président de l’UFC Dana White dans un clip de prévisualisation, Samuel fabrique ses propres figurines d’action, dont certaines de McGregor.

Le jeune a rencontré McGregor et a montré le modèle original qu’il a fabriqué scellé dans du plastique protecteur.

Mini McGregor est équipé de tout l’équipement, avec un drapeau irlandais fièrement porté derrière son dos.

« Alors il met toutes ces différentes parties de différents lutteurs et les met tous sur un et m’a fait et en a fait quelques autres », a expliqué McGregor.

« Ça peut tourner au poignet, ça peut tourner au coude, et mon fils Junior adore ça, il peut faire toutes les positions différentes avec le gars. »

Alors qu’il regardait les figurines avec admiration, McGregor a dit à Samuel: « Junior va adorer ça, les enfants vont adorer ça.

Il met ensuite la main dans sa poche et en sort une grosse liasse de billets, ajoutant en plaisantant : « Quels sont les dégâts ? »

McGregor remet ensuite à Samuel un total de 1 200 $ pour son travail, le jeune étant sans surprise stupéfait par la somme d’argent donnée.

Après le moment réconfortant, les deux se serrent la main alors que la star de l’UFC le remercie pour son travail.