Conor McGregor qualifie son coéquipier russe de «rat» alors que le différend sur le whisky se réchauffe

L’amitié de la légende du MMA avec Artem Lobov est sur les rochers

La star de l’UFC, Conor McGregor, a lancé une attaque étonnante contre son ami de longue date et partenaire d’entraînement Artem Lobov après que le combattant russe à la retraite a intenté une action en justice pour le paiement de redevances qu’il prétend lui être dû par la marque de whisky Proper No. Twelve de McGregor.

Lobov a affirmé dans un dossier juridique ces derniers jours qu’il était à l’origine de l’incursion de McGregor sur le marché du whisky et qu’il avait mené des recherches approfondies pour trouver des idées de marque et des partenaires potentiels pour le whisky qui a rencontré un succès significatif sur le marché depuis son lancement en 2018. .

“Mon client est un combattant professionnel à la retraite avec une maîtrise de [Dublin City University] en finance et marchés de capitaux», a déclaré l’avocat de Lobov, Dermot McNamara.

“Nous avons lancé une procédure devant la Haute Cour en son nom pour faire respecter un accord avec M. McGregor concernant la marque de whisky Proper No. Twelve.”

“Mon client était le créateur initial et co-fondateur du concept pour lancer une marque de whisky irlandais associée à M. McGregor. Comme ces affaires sont maintenant devant les tribunaux, nous ne ferons aucun autre commentaire.”

On pense que Lobov recherche 5% des 600 millions de dollars (500 millions de livres sterling) que McGregor a gagnés lorsqu’il a vendu la participation majoritaire de la marque à Proximo Spirits en 2021 – ce qui a incité McGregor à émettre une réponse cinglante à son ancien partenaire de formation de confiance.

“Artem est un rat… nah nah nah nah, hey», a-t-il chanté dans un message audio posté sur Twitter, qui a depuis été supprimé.

mfs a volé ma capture d’écran😭 https://t.co/PvS1L4KOoN pic.twitter.com/ADbURCqPuR — Gelo💫 Dans la douleur (@GeloInPain) 27 novembre 2022

Lobov n’a pas répondu au message mais un autre combattant du MMA, Cris Cyborg, a répondu pour dire que les actions de McGregor étaient “pathétique” – suscitant encore plus de mépris de la part de l’Irlandais.

“Tu es une abomination», a-t-il écrit à propos du Brésilien. “Ferme ton clapet.”

La situation survient plusieurs semaines après que Lobov a révélé dans une interview à talkSPORT qu’il était au cœur du lancement de la boisson alcoolisée et qu’il avait précédemment refusé une offre de 1 million de dollars (830 000 £) en compensation de ses efforts.

“Conor m’a proposé 1 million de dollars mais j’ai refusé, je ne l’ai pas accepté. Vous savez, tout au long de ma carrière, chaque fois que j’ai aidé Conor avec des camps, il m’a proposé de me payer pour ces camps, mais je n’ai jamais accepté d’argent de sa part.,” il a dit.

“J’ai dit, ‘nous avons toujours été amis et nous nous sommes entraidés. Je ne t’ai jamais payé pour mes camps donc je n’accepterai pas non plus d’argent de ta part pour mes camps.”

L’équipe de McGregor, quant à elle, a rejeté l’affirmation de Lobov

“Proper No. Twelve Irish Whiskey a été créé, développé, marqué et promu sans relâche par Conor McGregor», a déclaré la porte-parole de McGregor, Karen Kessler. “Toute suggestion selon laquelle le demandeur a un droit au Propre n° 12 est incorrecte.”