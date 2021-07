McGregor s’est effondré de douleur alors que sa jambe gauche inférieure s’est cassée sous lui vers la fin du premier tour au T-Mobile Arena de Las Vegas samedi, le concours étant annulé et Poirier a déclaré le vainqueur via l’arrêt du médecin TKO.

Il a ensuite été confirmé que McGregor s’était cassé le tibia et subirait une intervention chirurgicale dimanche.

À la suite de la procédure, l’Irlandais provocateur a publié une mise à jour à ses millions d’adeptes sur les réseaux sociaux.

En avant et en haut nous allons ☘️ pic.twitter.com/qKgochlT3t – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 12 juillet 2021

« À peine sorti de la salle d’opération, tout s’est déroulé comme prévu, tout s’est parfaitement déroulé. Je me sens formidable. Nous avons six semaines avec une béquille maintenant et puis nous commençons à reconstruire », a déclaré McGregor dans un message vidéo.

« Je tiens à remercier tous les fans du monde entier pour vos messages de soutien, j’espère que vous avez apprécié le spectacle.

« Je tiens à remercier les fans présents à la T-Mobile Arena, 21 800 fans, l’endroit était absolument électrique. »

«C’était un sacré premier tour, ça aurait été bien d’entrer dans ce deuxième tour et de voir ce que c’est. C’est ce que c’est, c’est la nature de l’entreprise. Une cassure nette du tibia, et ce n’était pas le cas.

« Dustin, tu peux célébrer cette victoire illégitime autant que tu veux, mais tu n’as rien fait là-dedans, ce deuxième tour aurait tout montré.

« De plus en plus, nous allons en équipe, nous nous dépoussiérons, nous nous reconstruisons et nous revenons mieux que jamais. »

Frappé et à l’agonie sur le sol de l’octogone, McGregor avait quand même réussi à cracher des insultes à son rival à la fin du combat, notamment en faisant référence à la femme de Poirier.

Les deux combattants ainsi que le chef de l’UFC, Dana White, ont suggéré qu’un quatrième concours était prévu après que Poirier ait pris une avance de 2-1 dans leur rivalité, bien que dans des circonstances jugées peu concluantes par de nombreux fans.

S’exprimant sur des histoires Instagram depuis son lit d’hôpital, McGregor a affirmé qu’il venait juste de s’échauffer avant sa fracture de la jambe, même si Poirier avait beaucoup mieux profité du premier tour.

« Quelques petites égratignures sur l’oreille, c’est tout » dit l’Irlandais en désignant une coupure.

« Oh mon dieu le sol et la livre » ajouta-t-il sarcastiquement en abordant l’assaut qu’il avait pris à Poirier.

« Ouais d’accord, laissez-le de côté, les novices. »

McGregor a également partagé des images des coudes qu’il avait tendus à son adversaire alors qu’il était au sol, montrant Poirier se frottant la tête à divers moments après le combat dans un inconfort apparent.

Selon le média américain TMZ, McGregor a passé 3,5 heures en chirurgie à l’hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles, une tige insérée dans son tibia et son péroné étant fixé avec des plaques et des vis. Il devrait rester à l’hôpital au moins jusqu’à mardi ou mercredi pendant sa convalescence.

L’interview d’après-combat pleine de dépit de McGregor a remporté les éloges de l’ancienne reine de l’UFC devenue star de la WWE, Ronda Rousey, qui a salué The Notorious pour avoir réussi à lancer immédiatement un nouveau combat quelques instants après la fin de son dernier de manière si angoissante.

«Je suis étonné que dès que vous avez touché le sol, vous faisiez déjà la promotion du prochain combat… Je n’aurais certainement pas eu l’esprit de le faire. Les autres combattants, l’UFC et les médias ont de la chance de vous avoir », s’exclama Rousey.

Je suis étonné que dès que vous avez touché le sol, vous faisiez déjà la promotion du prochain combat @TheNotoriousMMA – Je n’aurais certainement pas eu l’idée de faire ça. Les autres combattants, @ufc et les médias ont de la chance de vous avoir. – Ronda Rousey (@RondaRousey) 11 juillet 2021

D’autres étaient moins élogieux, l’ancien ennemi russe de McGregor, Khabib Nurmagomedov, faisant l’éloge de Poirier.

« Le bien bat toujours le mal » a tweeté le Russe à la retraite. « Très heureux pour Dustin Poirier, j’espère que vous obtiendrez la ceinture d’ici la fin de l’année. »

Poirier, 32 ans, devrait maintenant rencontrer le champion brésilien des poids légers Charles Oliveira pour une chance à l’or à l’UFC, tandis que McGregor sera contraint de rester sur la touche alors qu’il attend sa prochaine sortie octogonale.