Conor Mcgregor qualifie Hasbulla Magomedov de « consanguin peu puant »

Le notoire Conor McGregor a encore une fois repoussé les limites avec ses bouffonneries exagérées après avoir ciblé la sensation des médias sociaux Hasbulla Magomedov. McGregor s’est penché sur le phénomène des médias sociaux dans une série de tweets qui ont maintenant été supprimés, affirmant qu’il voulait donner un coup de pied à Hasbulla avec la “botte”.

Hasbulla est né avec une maladie génétique qui lui donne des caractéristiques enfantines en raison de son retard de croissance. Dans une série de tweets, McGregor a continué à se moquer de Hasbulla et lui a fait honte pour sa stature.

“J’adorerais lancer ce petit Hasbulla sur un poteau de but. Combien pour le mettre à la volée ? Je vais me donner pour mission de marquer un 3 points avec lui un jour », a écrit McGregor.

Les diatribes en ligne du combattant de l’UFC sont devenues normales sur Twitter, mais la querelle légère a rapidement tourné au vinaigre lorsque l’Irlandais a semblé qualifier Hasbulla de ” consanguin peu puant “.

Hasbulla semble apprécier de telles plaisanteries et n’a pas tardé à répondre à McGregor dans son propre style plein d’esprit. “Je ne suis pas les clochards, je ne savais pas que quelqu’un courait la bouche”, a tweeté Hasbulla depuis son compte NFT.

“Au moins l’un d’entre nous a gardé un record invaincu. Hasbulla 1, McGregor 0 », a-t-il ajouté.

Hasbulla a même défié McGregor dans un combat, se moquant de la défaite de l’Irlandais face à Khabib Nurmagomedov en 2018.

«J’ai mon contrat UFC maintenant; si vous (McGregor) êtes vraiment un homme, venez me voir à Abu Dhabi. J’ai déjà été écrasé par Khabib. Je suppose que son argent de Mayweather (Floyd) s’est épuisé et qu’il a besoin de plus d’attention », a déclaré Hasbulla.

Le joueur de 19 ans n’a jamais reculé devant des combats exigeants contre certaines des figures les plus grandes et les plus féroces du monde. De Floyd Mayweather à Logan Paul, Hasbulla se soutient dans le ring ou dans l’octogone contre les meilleurs du milieu. Un individu, en particulier, figure depuis longtemps sur la liste de souhaits de Hasbulla et ce n’est autre que Conor McGregor.

Le nom de l’ancien champion des poids légers de l’UFC apparaît fréquemment dans les conversations d’Hasbulla, “Mini Khabib” exprimant le désir de l’affronter sur le ring. Cependant, l’Irlandais n’avait pas encore réagi à ses appels répétés, jusqu’à présent, semble-t-il.

Hasbulla a déjà appelé la mégastar de l’UFC dans de nombreux tweets et vidéos et a récemment décidé d’élever son jeu en nommant son poulet après McGregor. Dans des images virales, avec son nouvel animal de compagnie, il a déclaré: “C’est mon poulet, nommé Conor McGregor. Voilà ma beauté.

Il sera intéressant de voir où cette querelle se dirige. Bien qu’un combat à part entière ne soit jamais sur les cartes, les deux pourraient bien trouver un moyen de régler les comptes entre eux.

