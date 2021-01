La superstar de l’UFC Conor McGregor a été frappée par un procès de plusieurs millions de livres par deux femmes, quelques jours avant qu’il ne soit prêt pour un retour au sport.

L’Irlandais a promis mercredi de lutter contre les poursuites pour blessures corporelles et voies de fait intentées contre lui par les femmes à la suite d’événements qui auraient eu lieu en 2018.

McGregor, 32 ans, a nié tous les actes répréhensibles après l’ouverture d’une procédure devant la Haute Cour à Dublin hier par les femmes, qui seraient une mère et une fille.

L’un poursuit le combattant né à Dublin pour une agression présumée. L’autre entreprend une action pour dommages corporels contre lui.

La nature des allégations contre McGregor ne peut être divulguée pour des raisons juridiques. Un deuxième défendeur figure également sur le dossier du tribunal.

La police irlandaise avait précédemment enquêté sur les allégations contre McGregor, mais aucune mesure n’a été prise.

« Après une enquête exhaustive menée par la Gardaí qui, en plus des entretiens avec le plaignant, comprenait des entretiens avec de nombreuses sources, l’obtention de déclarations de témoins, l’examen de séquences en circuit fermé et la coopération de Conor McGregor, ces allégations ont été catégoriquement rejetées », porte-parole de M. McGregor Karen J Kessler a déclaré dans un communiqué.

« Le plaignant sait que les faits contredisent les affirmations de ce procès. M. McGregor contestera toute réclamation et est convaincu que la justice prévaudra.

Les femmes ont maintenant un an pour déposer des papiers contre McGregor, leurs avocats – Coleman Legal Partners – refusant de commenter publiquement l’affaire.

Le cabinet d’avocats se spécialise dans les dommages corporels et la négligence médicale, selon leur site Web.

McGregor s’entraîne actuellement à Abu Dhabi pour un combat à venir contre Dustin Poirier dimanche matin, son premier combat depuis environ un an.

L’ancien champion de l’UFC a fait face à une série d’autres accusations criminelles et judiciaires ces dernières années, au cours desquelles il a quitté et est revenu au sport à plusieurs reprises.

Il n’a plaidé aucune contestation pour une conduite désordonnée après avoir jeté un chariot en métal à la fenêtre d’un bus en mouvement transportant d’autres combattants de l’UFC en avril 2018.

Il a été reconnu coupable et condamné à cinq jours de travaux d’intérêt général et a reçu l’ordre de suivre entre un et trois cours de gestion de la colère.

En mars 2019, il a été arrêté à Miami Beach et accusé d’avoir cassé le téléphone d’un homme. L’affaire a été abandonnée, tout comme une autre poursuite après que McGregor est parvenu à un règlement à l’amiable avec l’homme.

McGregror a également plaidé coupable d’agression en novembre 2019 pour avoir frappé un homme dans un pub de Dublin et a été condamné à une amende de 890 £.

À l’époque, le tribunal a appris que le combattant avait eu 18 condamnations antérieures, dont la majorité étaient liées à des infractions routières.

En septembre dernier, McGregor a été arrêté après une agression sexuelle présumée et une révélation indécente dans un bar de l’île de Corse. Il a nié tout acte répréhensible dans l’affaire et a été libéré sans inculpation.

Après une période hors du sport, McGregor est revenu au combat à l’UFC, pour perdre contre son rival amer Khabib Nurmagomedov.

Il a ensuite pris une pause de 15 mois, avant de revenir sur le ring il y a 12 mois pour combattre Donald Cerrone, qu’il a battu à l’intérieur à peine 40 secondes.

S’il bat Poirier – qu’il a affronté pour la dernière fois en 2014 – il pourrait obtenir une autre chance pour le titre soit contre le champion Nurmagomedov, soit contre le prochain candidat disponible s’il prend sa retraite.

McGregor a un partenaire de longue date, Dee Devlin, avec qui il est depuis 2008. Le couple partage deux enfants ensemble.