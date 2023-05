Conor McGregor pose torse nu dans de minuscules sous-vêtements: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Mediapunch/Shutterstock

Étoile de l’UFC Conor Mc Gregor fait étalage de ce qu’il a. L’athlète professionnel de 34 ans a pris son Page Instagram le lundi 15 mai pour partager une photo grésillante de lui-même ne portant rien d’autre qu’une petite paire de sous-vêtements bleus serrés. Il a couvert son visage avec un chapeau à larges bords, mettant toute l’attention sur son corps musclé, comme on le voit ci-dessous.

Bien que la photo puisse sembler être un piège à soif moyen au début, l’image était destinée à annoncer sa bière, Forged Irish Stout, alors que Conor la tenait dans sa main gauche sur la photo torride et l’a taguée dans la légende à côté d’un emoji soleil. La stout de Conor a fait ses débuts en 2020 et est exclusivement disponible dans son club irlandais, The Black Forge, par Radio Active. Il a précédemment défié la Guinness, une stout sèche irlandaise mondiale, dans une légende Instagram faisant la promotion de sa boisson. « 30 cents moins cher la pinte que la Guinness sur place. Pour cette qualité un stout, cette différence de prix est astronomique », a-t-il jubilé. « Une très belle stout. » Les fans ne se souciaient certainement pas de la photo, même s’il s’agissait d’une publicité, car ils ont apparemment bavé sur Conor dans la section des commentaires.

Bien sûr, c’est loin d’être la première fois que Conor montre son corps tatoué. En novembre 2022, il a pris le gramme pour publier une photo similaire qui le montrait allongé sur une chaise de piscine. Ses muscles étaient pleinement exposés car il ne portait rien d’autre qu’une paire de sous-vêtements bleus qui laissait peu de place à l’imagination, comme on le voit ci-dessous. Il a souri sur la photo avec ses mains placées derrière sa tête et l’a simplement sous-titrée avec un emoji d’avion et de trèfle.

Conor a récemment excité les fans lorsqu’il a confirmé qu’il ne quitterait pas l’UFC de si tôt. En fait, il a confirmé que son objectif était de battre le record du plus grand nombre de victoires à élimination directe à l’intérieur de l’Octogone le 14 mai. tweeter. « Marron matà 42 ans, détient maintenant les KO les plus élevés à l’intérieur de l’UFC avec 13 KO », a-t-il déclaré. écrit. « Lui et ‘La Bête’ Lewis sont liés. Je détiens 8 KO à l’intérieur de l’UFC actuellement, à 34 ans. J’obtiens ce disque. Ça ressemble à un plan, Conor !

Matt Brown, à 42 ans, détient maintenant les KO les plus élevés à l’intérieur de l’UFC avec 13 KO. Lui et « The Beast » Lewis sont liés. Je détiens 8 KO à l’intérieur de l’UFC actuellement, à 34 ans.

Je reçois ce disque. – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 14 mai 2023

Conor n’a pas gagné de combat depuis 2020 et s’est cassé la jambe lors d’un combat contre Dustin Poirier à l’UFC 264 en 2021, mais étant donné qu’il est un énorme joueur dans le jeu après une décennie, il a apparemment beaucoup de jus pour l’amener là où il doit être. Jusqu’à ce qu’il revienne sur le ring, les fans peuvent continuer à profiter de ses pièges à soif.

