Conor McGregor montre son soutien à l’Inde alors que son pays combat Covid-19

La star de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Conor McGregor mercredi, a étendu son soutien à l’Inde alors que le pays se bat contre la deuxième vague de la pandémie COVID-19. McGregor s’entraîne actuellement avec le chasseur poids lourd indien Ramston Edwin Rodrigues. Mercredi, le combattant irlandais du MMA a publié une photo avec le combattant indien de sa poignée officielle et a déclaré qu’il «était aux côtés de l’Inde» dans leur lutte contre la pandémie de coronavirus.

Dans son message, McGregor a également prédit que Rodrigues serait le prochain champion des poids lourds de l’Inde. En réponse, Rodrigues a exprimé sa gratitude en partageant le cliché sur son Instagram, remerciant l’Irlandais pour ses aimables paroles.

McGregor est revenu sur le ring du MMA plus tôt cette année. Cependant, l’ancien champion des poids doubles de l’UFC a été déjoué par l’Américain Dustin Poirier à l’Etihad Arena. Au deuxième tour du combat léger, Poirier a éliminé McGregor en 2 minutes et 32 ​​secondes à l’UFC 257. C’était le deuxième combat de McGregor avec l’Américain. La dernière fois que les deux se sont rencontrés, c’était en 2014 et McGregor avait battu Poirier dans le combat des poids plumes par TKO au premier tour à l’UFC 178.

Avant son match avec Poirier, McGregor avait battu Donald Cerrone à l’UFC 246 l’année dernière en janvier. Dans le combat poids welter, McGregor avait complètement dominé Cerrone, l’assommant en seulement 40 secondes.

McGregor doit à nouveau affronter Dustin Poirier le 10 juillet à Las Vegas à l’UFC 264 dans un combat de trilogie très attendu. Le joueur de 32 ans s’entraîne actuellement avec Rodrigues au gymnase de l’UFC aux Émirats arabes unis (EAU).

McGregor occupe la 15e place du classement livre pour livre masculin de l’UFC. McGregor est un ancien double champion poids plume et poids léger de l’UFC. Il a remporté le championnat poids plume de l’UFC en 2015 après avoir battu José Aldo en seulement 13 secondes par KO. L’année prochaine, il a battu Eddie Alvarez dans le championnat des poids légers de l’UFC.

