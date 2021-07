Conor McGregor lance un tweet supprimé depuis chez Poirier et sa famille après la perte d’une jambe à l’UFC 264

La paire s’est affrontée samedi dans un combat de trilogie avec leur série, qui remonte à 2014, à égalité 1-1.

Poirier a infligé à McGregor sa première défaite par élimination directe dans le championnat le plus élitiste du MMA en janvier, l’Irlandais adoptant un personnage rare et gentil dans la préparation.

Rendu amer par sa perte, cependant, McGregor est revenu à ses manières de bavarder avant leur dernière réunion, et était également furieux lorsque Poirier et sa femme l’ont accusé d’avoir renoncé à un paiement à leur fondation en Louisiane.

Alors que la nuit du combat approchait, McGregor a continué à franchir la ligne en insultant Jolie Poirier et en l’accusant de se glisser dans ses DM en publiant une capture d’écran d’une demande de message sur les réseaux sociaux.

En plus d’affirmer que Jolie porte le pantalon dans la maison Poirier, il a également proféré des menaces de mort à ‘The Diamond’ et a poursuivi cet acte après une défaite au premier tour par un arrêt de médecin provoqué par une horrible fracture de la jambe.

Des images d’après-combat ultérieures de la T-Mobile Arena ont montré Jolie Poirier donnant à McGregor le majeur alors qu’il s’effondrait sur la cage incapable de bouger, et le joueur de 32 ans continuait sa tirade abusive.

En publiant une vidéo optimiste à ses fans sur Twitter depuis son lit d’hôpital, McGregor a cependant utilisé la même plate-forme pour lancer une série de tweets cryptiques destinés aux Poirier.

L’un d’eux contenait un trio de photos sans légende qui étaient une capture d’écran d’une photo Instagram de Mateusz Gamrot avec Poirier tenant son angle, un cliché de Poirier et de sa fille Parker souriant et une version recadrée de Dustin sur la photo précédente.

Les tweets suivants étaient courts et doux, comme on le lisait : « Je suis un homme dangereux » et le suivant était un simple: « Gonezo ».

« Je suis un mec méchant » McGregor a continué.

« Ta femme est ton mari » dit-il, dans une fouille chez le couple marié.

Des tweets plus alarmants de Conor tout à l’heure qui ont été supprimés après quelques minutes, y compris la publication d’une image de la fille de Dustin et Jolie suivie de « gonezo » pic.twitter.com/Ud37dPGra0 – MMA hors contexte (@oocmma) 13 juillet 2021

« Hé les gars! Je ne veux associer aucune négativité à ma fondation, alors j’aimerais saisir cette occasion pour m’excuser pour la femme de Dustin qui essaie de m’envoyer un message en privé sur Instagram », vint sa dernière correspondance.

Les fans ont cependant déclaré que McGregor empruntait en partie des lignes à Poirier d’une émission diffusée avant leur concours à l’UFC 264.

« Je suis un mec méchant, je vous le promets » et « Je suis un homme dangereux » sont des citations de Dustin Poirier de l’émission du compte à rebours de l’UFC – MMA hors contexte (@oocmma) 13 juillet 2021

Le chef de l’UFC, Dana White, était un homme peu impressionné par les discussions incessantes de McGregor ce week-end.

« Ah, ouais – je n’aime pas ça. Ouais, ce n’est pas bien. Laisse les familles et les femmes des gens et tout ça en dehors de ça. La famille n’a rien à voir avec ça. » White a souligné dans ses commentaires d’après-combat.

Cela étant dit, il semble que le chef de l’UFC accordera toujours à l’un de ses bagarreurs préférés un autre tir contre Poirier, qui s’il bat Charles Oliveira lors d’un match prévu en décembre, pourrait être pour le titre des poids légers.

« Le combat ne s’est pas terminé » dit Blanc.

« Vous ne pouvez pas terminer un combat de cette façon. Nous verrons comment tout cela se déroulera. Qui sait combien de temps Conor est absent, alors Poirier fera son truc jusqu’à ce que Conor soit prêt. »