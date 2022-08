Conor McGregor fera ses débuts d’acteur dans le remake d’Amazon Prime “Road House” dirigé par Jake Gyllenhaal

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La superstar de l’UFC, Conor McGregor, fera ses débuts d’acteur dans le film Amazon Prime “Road House”, dirigé par Jake Gyllenhaal, selon un rapport.

McGregor, un double champion qui a acquis une renommée internationale pendant son séjour à l’UFC, rejoindra le casting du remake d’action de 1989 sous la direction du réalisateur Doug Liman et du producteur Joel Silver, a rapporté Deadline.

“Conor McGregor est très heureux d’étendre sa carrière à Hollywood et de se joindre à Jake Gyllenhaal dans cette réinvention de” Road House “, un classique bien-aimé”, a déclaré la porte-parole de McGregor, Karen Kessler.

Le porte-parole a déclaré que McGregor avait toujours envie de se battre mais qu’il était “impatient” de rejoindre le film.

UN REMAKE “ROAD HOUSE” EST EN COURS AVEC JAKE GYLLENHAAL COMME HOMME PRINCIPAL

“Bien que les combats restent sa priorité, c’est le début d’une autre aventure réussie dans l’empire McGregor. Il a hâte de commencer le tournage”, a ajouté Kessler.

Le rôle exact de McGregor dans le film n’a pas encore été révélé, mais il incarnerait un personnage original au lieu de jouer lui-même.

McGregor n’est pas étranger à la célébrité, car sa personnalité plus grande que nature et son discours inattaquable ont rapidement fait de lui un favori des fans dans l’Ultimate Fighting Championship.

CONOR MCGREGOR SUBIT 3 HEURES DE CHIRURGIE, PARTAGE UNE MISE À JOUR SUR LE STATUT

La capacité du combattant trois fois à la retraite à promouvoir des événements et à susciter la controverse a fait de lui un perturbateur du statu quo et l’a distingué – en plus de sa frappe efficace – de ses concurrents.

McGregor a combattu pour la dernière fois en 2021 et fait la une des événements de l’UFC depuis 2015, lorsqu’il a remporté son premier championnat.

Le remake de “Road House” réinvente le film de 1989 mettant en vedette Patrick Swayze, Kelly Lynch, Sam Elliot, Ben Gazzara, Jeff Healey et Julie Michaels.

Dans l’original, le personnage de Swayze a pris un emploi de videur dans un bar du Missouri. Dans le remake, Gyllenhaal incarnera un ancien combattant de l’UFC qui occupe le même poste dans un bar des Florida Keys.

“Je suis ravi de donner ma propre touche à l’héritage bien-aimé de Road House. Et j’ai hâte de montrer au public ce que Jake et moi allons faire avec ce rôle emblématique”, a déclaré Liman, le réalisateur, selon le point de vente.

CONOR MCGREGOR INDIQUE QU’IL NE PEUT PAS RETOURNER À L’UFC DANS LE TWEET CRYPTIQUE

“Le Road House original a une place spéciale dans mon cœur et je suis tellement excité de présenter cette nouvelle version imaginée au public du monde entier. Doug et moi avons chacun fait de grands films d’action bruyants et sommes prêts à apporter tout ce que nous avons pour celui-ci », a déclaré Silver, le producteur.

Jennifer Salke, la responsable d’Amazon Studios, a qualifié le remake de “coup de circuit” et a déclaré qu’il rendait hommage à l’original tout en attirant “un public large, amusant et large”.

“Road House est un coup de circuit pour nous. Non seulement c’est un clin d’œil aux fans de l’original, mais c’est aussi un grand film amusant et à large public”, a-t-elle déclaré, a rapporté Deadline. “Nous sommes ravis de collaborer avec Joel, Doug et ce grand casting dirigé par Jake Gyllenhaal, et qu’ils se réunissent pour réinventer le film MGM classique comme une aventure pleine d’action pour notre public mondial.”

Il n’y a pas encore de date annoncée pour le film.

Le casting de “Road House” d’Amazon comprend Billy Magnussen, Daniela Melchior, Hannah Love Lanier, Gbemisola Ikumelo, Travis Van Winkle et Lukas Gage.