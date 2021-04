La dispute entre l’ancien champion de l’UFC en deux divisions Conor McGregor et son rival Dustin Poirier au sujet de l’ancien don de 500000 USD à la Fondation Poirier’s Good Fight a pris une tournure inattendue. La superstar de l’UFC a tenu sa promesse, sauf qu’il n’est pas passé par la fondation de Poirier, mais a fait don d’un demi-million de dollars au Boys & Girls Club of Acadiana dans la ville natale de Poirier, en Louisiane. Cette décision est considérée comme une résolution au crachat public sur la charité qu’il avait avec le combattant.

Le club a publié la nouvelle sur Facebook lundi.

Les Clubs Garçons et Filles d’Acadiana ont reçu un appel inattendu la semaine dernière et sont honorés de dire que Conor McGregor est… posté par Clubs Garçons et Filles d’Acadiana au Lundi 26 avril 2021

La Good Fight Foundation a déjà travaillé avec le Boys & Girls Club of Acadiana.

En octobre 2020, McGregor avait accepté de faire don du montant à Good Fight Foundation à la condition que « The Diamond » accepte un match revanche léger, un combat qui a commencé comme une exposition mais est devenu plus tard une tête d’affiche de l’UFC. Alors que Poirier a tenu sa part du marché alors qu’ils avaient une revanche en janvier, il ne semble pas que ce soit le cas pour McGregor.

Plus tôt ce mois-ci, McGregor et Poirier se sont chamaillés sur les réseaux sociaux après que ce dernier eut publié sur Twitter que le don promis n’était jamais arrivé malgré la victoire de TKO de Poirier sur McGregor à l’UFC 257 le 24 janvier.

C’est une prédiction amusante! @TheNotoriousMMA vous avez également prédit un don à ma fondation et vous et votre équipe avez cessé de répondre après le combat en janvier. A bientôt 10 juillet payé en entier! – Le Diamant (@DustinPoirier) 11 avril 2021

L’Irlandais et son manager, Audie Attaront répondu en disant qu’il avait promis un don et non une dette. Il a ajouté que son équipe n’avait pas été informée de plans adéquats pour l’argent dépensé, ce dont il fait le suivi pour tous ses dons. Une fois cela fait, le don serait fait de bonne foi.

Un don, pas une dette. Nous attendions les plans pour l’argent qui n’est jamais venu. Je fais avec tous mes dons. Sachez où ça va point par point. Sinon, ça marche. Comme c’est le cas pour beaucoup de ces fondations, malheureusement. Vous avez pris le McG sur la ceinture montre que j’avais raison. – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 12 avril 2021

La superstar irlandaise était tellement furieuse que leur combat de la trilogie du 10 juillet a été mis en péril par le naissain. On s’attend à ce que McGregor et Poirier se battent à nouveau cette année. Finalement, Poirier a publié une déclaration exprimant son regret d’avoir fait d’une situation privée une épreuve publique.

