Conor McGregor entre dans la ligne IRA de l’équipe irlandaise (VIDEO)

La star de l’UFC a soutenu l’équipe de football féminine irlandaise sous le feu

La superstar irlandaise de l’UFC, Conor McGregor, a montré son soutien à l’équipe féminine de football d’Irlande, qui a été forcée de s’excuser après la diffusion en ligne d’images d’elles chantant une chanson glorifiant l’IRA alors qu’elles célébraient leur qualification pour leur toute première Coupe du monde.

L’équipe de Vera Pauw a obtenu son passage au tournoi de l’année prochaine en Australie et en Nouvelle-Zélande avec une victoire 1-0 en séries éliminatoires contre l’Écosse à Hamden Park cette semaine.

Cependant, l’équipe et la Football Association of Ireland (FAI) ont été rapidement contraintes de passer en mode de contrôle des dégâts, après qu’un bref clip de plusieurs membres de l’équipe chantant une section de la chanson ‘Celtic Symphony’ du groupe irlandais The Wolfe Tones est devenu viral. sur les réseaux sociaux.

Voici des images des joueurs de la République d’Irlande chantant “Ooh ah up the” Ra “dans leur vestiaire. Le manager, les joueurs et la FAI se sont par la suite excusés #rtesoccer https://t.co/k3XLuHblmU pic.twitter.com/KhC9YTbn3J – RTÉ Soccer (@RTEsoccer) 12 octobre 2022

Les images montraient des membres de l’équipe sautant de haut en bas tout en chantant, “Ooh, ahh, jusqu’à la ‘RA” – un terme communément associé à l’appui de l’Armée républicaine irlandaise (IRA), dont une ramification, l’IRA provisoire, a été responsable de nombreux attentats terroristes sur l’île d’Irlande tout au long d’une période connue sous le nom de ” Troubles ” à partir de 1969. à 1998.

Plusieurs membres de l’équipe irlandaise ont par la suite présenté des excuses, le joueur qui a enregistré les images a déclaré par le manager de l’équipe Pauw être bouleversé par l’attention négative qu’il a reçue.

L’entraîneur néerlandais Pauw a ensuite présenté des excuses : «Je suis responsable des joueurs, donc au nom des joueurs, du staff et de l’association, je présenterais mes sincères excuses à toutes les personnes que nous avons blessées.

“Ce [respect] est la première chose dans notre ligne, la première phrase, dans mon équipe, tout le monde a du respect parce qu’il y a toujours du respect pour tout le monde autour de nous. Donc, nous sommes plus déçus de nous-mêmes d’avoir outrepassé cette règle qu’autre chose, et nous sommes tellement désolés d’avoir blessé des gens.”

Cependant, McGregor, qui est connu pour être un Irlandais farouchement patriotique, pourrait bien être d’avis que Pauw a parlé trop tôt.

Félicitations mesdames ❤️🇮🇪 pic.twitter.com/pQLAVqMyIs – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 14 octobre 2022

L’ancienne double championne de l’UFC a publié un tweet faisant référence au problème dans lequel le présentateur de Sky Sports News, Rob Wooton, demande à un membre de l’équipe irlandaise si elle souhaite s’excuser au nom de ses coéquipiers – uniquement pour que le clip soit détourné par la tristement célèbre riposte de McGregor. de l’intérieur du Madison Square Garden en 2016, lorsqu’il a remporté son deuxième titre UFC d’Eddie Alvarez.

“Je veux juste dire du fond de mon coeur», dit McGregor dans le clip.

“J’aimerais profiter de cette occasion pour m’excuser… à absolument personne !”

L’Irlandais a ajouté: “Félicitations mesdames.”

La vidéo de McGregor a jusqu’à présent été visionnée par plus de 1,1 million de personnes, mais il reste à voir si cela suffira à la fois à l’UEFA et à la police écossaise, qui auraient toutes deux lancé des enquêtes distinctes sur l’incident.