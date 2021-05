Conor McGregor en tête de la liste des athlètes les mieux payés de Forbes, devant Messi-Ronaldo

Le combattant irlandais de MMA Conor McGregor était l’athlète le mieux payé au monde au cours de la dernière année devant les footballeurs Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, selon la liste annuelle Forbes publiée mercredi.

Au cours de la période de 12 mois se terminant le 1er mai 2021, McGregor a gagné 180 millions de dollars, un chiffre qui comprend 158 millions de dollars provenant des avenants et de la récente vente de la participation majoritaire de sa marque de whisky, a déclaré Forbes.

L’attaquant de Barcelone et de l’Argentine, Messi, a terminé deuxième de la liste et a établi un record en tant que joueur de football le mieux rémunéré après avoir remporté 130 millions de dollars, tandis que l’attaquant du Portugal et de la Juventus Ronaldo a gagné 120 millions de dollars pour occuper la troisième place parmi les 10 athlètes les mieux payés.

Le quart-arrière de la NFL Dak Prescott (107,5 millions de dollars) des Cowboys de Dallas et le quadruple champion de la NBA LeBron James (96,5 millions de dollars) ont complété le top cinq.

Forbes a déclaré que ses revenus sur le terrain comprennent tous les prix en argent, les salaires et les bonus gagnés au cours de la période de 12 mois, tandis que les revenus hors terrain sont une estimation des contrats de parrainage, des frais d’apparition et des revenus de licence.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici