Conor McGregor dévoile ses projets pour la présidence irlandaise — RT World News

Le combattant d’arts martiaux mixtes a déclaré qu’il obligerait les législateurs irlandais à s’expliquer devant le public.

L’ancien champion de l’UFC en deux divisions, Conor McGregor, a suggéré qu’il se présenterait à la présidence de l’Irlande l’année prochaine, se décrivant comme « le seul choix logique » pour le rôle et promettant de « convoquer » les politiciens du pays avant lui « réponse au peuple d’Irlande ».

Dans un message publié sur X jeudi, McGregor a déclaré qu’il utiliserait les pouvoirs limités de la présidence irlandaise pour interroger les législateurs, qu’il a qualifiés de « voleurs de l’ouvrier » et « perturbateurs de la cellule familiale ».

« En tant que président, j’ai le pouvoir de convoquer le Dáil ainsi que de le dissoudre. » il a écrit, en utilisant le nom en langue irlandaise du parlement du pays. « Ces charlatans, qui occupent des postes de pouvoir, seraient sommés de rendre des comptes au peuple irlandais et je ferais en sorte que cela soit fait avant la fin de la journée. Ou je n’aurais d’autre choix que de dissoudre entièrement le Dáil. »

« Ce serait mon pouvoir en tant que président… L’Irlande a besoin d’un président actif, employé entièrement par le peuple irlandais », il a continué. « C’est moi. Je suis le seul choix logique. 2025 approche… »















L’actuel président irlandais, Michael D. Higgins, a été élu en 2011 et approche de la fin de son deuxième et dernier mandat. Aucun candidat n’a encore officiellement fait campagne pour succéder à Higgins, mais les anciens Premiers ministres Bertie Ahern et Enda Kenny ainsi que l’ancien chef du Sinn Fein Gerry Adams sont largement considérés comme des candidats potentiels. L’élection aura lieu fin octobre 2025.

McGregor est devenu l’an dernier une figure de proue de l’aile droite irlandaise, politiquement non représentée, lorsqu’il a condamné le système d’immigration du pays après qu’un homme né à l’étranger a poignardé trois enfants devant une école de Dublin. McGregor a décrit le suspect comme « un grave danger parmi nous en Irlande qui n’aurait jamais dû exister ici en premier lieu », et a été accusé par le gouvernement irlandais d’avoir encouragé une vague d’émeutes et d’incendies criminels qui a éclaté après les agressions au couteau.

La star de l’UFC a fait allusion à une candidature à la présidence plusieurs semaines plus tard, se décrivant comme « Jeune, actif, passionné, une peau fraîche dans le jeu. » Bien que son annonce ait attiré l’attention internationale – y compris celle du propriétaire de X, Elon Musk – elle est tombée dans l’oubli cette année, alors que McGregor commençait à s’entraîner pour son retour dans l’octogone.















Cependant, le combat tant attendu de McGregor contre l’Américain Michael Chandler en juillet a été annulé après que l’Irlandais se soit cassé l’orteil. Alors qu’un combat reprogrammé serait en préparation, McGregor a passé du temps sur les réseaux sociaux à promouvoir ses différentes marques et, ces derniers jours, à commenter la politique irlandaise.

Après que l’Irish Times a révélé que le gouvernement avait dépensé 336 000 € d’argent des contribuables pour un abri pour 18 vélos à l’extérieur des bâtiments du Parlement, l’ancien champion s’est rendu sur X mercredi pour se défouler sur la « bande de profiteurs cupides et corrompus » qui a approuvé le projet, ajoutant que s’il avait été président, le plan aurait été « tor[n] à part sur place.

Pour se présenter à la présidence, McGregor aurait besoin de candidatures de 20 députés ou de quatre autorités locales. Le Parlement et les conseils locaux étant dominés par les partis d’Ahern, Kenny et Adams, il n’est pas certain qu’il puisse réunir le soutien nécessaire.