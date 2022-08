Conor McGregor décroche un rôle à gros budget à Hollywood

The Dubliner est sur le point de filmer ses débuts au cinéma

La superstar de l’UFC Conor McGregor fera ses débuts au cinéma dans un remake du film d’action populaire “Road House”, a-t-il été révélé.

McGregor, qui est l’un des plus grands noms du sport mondial, a longtemps été lié à plusieurs projets sur grand écran mais avait jusqu’à présent résisté à l’attrait d’Hollywood – jusqu’à présent, bien sûr.

Il a été rapporté pour la première fois par le site Web d’initiés de l’industrie Deadline que McGregor avait signé sur la ligne pointillée pour jouer un rôle de premier plan dans le prochain remake du film très apprécié des années 80 “Road House”, qui mettait en vedette à l’origine le regretté Patrick Swayze.

Les détails du rôle de McGregor n’ont pas été rendus publics, mais il est entendu qu’il jouera un personnage original et n’apparaîtra pas comme lui-même.

Le film met en vedette l’acteur américain Jake Gyllenhaal qui jouera le rôle d’un ancien combattant de l’UFC qui occupe un poste de sécurité dans un bar des Florida Keys, mais qui découvre plus tard un complot criminel.

Le tournage débutera ce mois-ci en République dominicaine.

“Conor McGregor est très heureux d’étendre sa carrière légendaire à Hollywood», a déclaré la représentante de McGregor, Karen Kessler, au journaliste du MMA Ariel Helwani.

“Alors que le combat reste son objectif principal, c’est le début d’un autre sentreprise réussie dans l’empire McGregor. Il a hâte de commencer à filmer.”

L’ancienne star de l’UFC, Ronda Rousey, avait déjà été liée à un rôle dans le film, mais l’intérêt s’est estompé après avoir perdu sa couronne UFC dans un renversement renversant contre Holly Holm en 2016. Le film a ensuite calé avant que le projet ne reprenne de l’ampleur.

McGregor est déjà apparu dans le long documentaire “Notorious” qui a retracé son ascension pour devenir champion du monde de l’UFC.

Il était en pourparlers pour un rôle dans le mouvement de 2018 “The Predator” mais a finalement refusé d’apparaître dans le projet.

Le remake de “Road House” sera réalisé par Doug Liman, qui est connu pour avoir supervisé la série à succès “Bourne Identity” ainsi que le film d’action de Tom Cruise “Edge of Tomorrow”, et sera produit par l’icône du film d’action Joel Silver qui est responsable des franchises “The Matrix” et “Lethal Weapon”.

McGregor reste en convalescence après la jambe cassée qu’il a subie lors de ce troisième combat avec Dustin Poirier l’année dernière, et devrait revenir dans la cage de l’UFC dans les mois à venir.