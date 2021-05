Conor McGregor confirme son intention de reprendre Manchester United

Superstar du MMA Conor McGregor a de nouveau exprimé son intérêt à reprendre une équipe sportive célèbre, suggérant en outre qu’il pourrait acheter Manchester United. Le « Notorious One » est l’un des combattants les plus riches du MMA, la star de l’UFC ayant empoché un peu plus de 100 millions de dollars pour ses débuts en boxe contre le légendaire Floyd Mayweather en 2017.

Selon Le miroir, le combattant irlandais s’est aventuré dans différentes entités commerciales telles que le lancement de sa propre marque de vêtements et de whisky, qui a récemment vendu ses actions majoritaires à Proximo Spirits pour plus de 600 millions de dollars. Il a maintenant été lié à un club de sport – à savoir Manchester United. Lors d’une récente session de questions-réponses sur Twitter, la star de l’UFC a annoncé qu’il pourrait faire «de grandes choses pour un club» s’il s’approprie le club alors que United cherche à revenir au premier rang de la Premier League.

McGregor a choqué tout le monde lorsqu’il s’est rendu sur le site de micro-blogging et lors d’une session de questions-réponses, il a présenté en plaisantant son nom en tant qu’acheteur potentiel. Dans son tweet, il a demandé à ses 8,7 millions d’abonnés ce qu’ils pensaient de son achat de Manchester United.

Regardez-le ici:

Hé les gars, je pense acheter Manchester United! Que pensez-vous? – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 20 avril 2021

Ce qui était considéré comme un humour ironique, maintenant l’ancien double champion de l’UFC a de nouveau posé des questions sur la probabilité de devenir l’un des propriétaires du club de sport préféré au monde. Cependant, lorsque le joueur de 32 ans a été pressé de savoir s’il était sérieux sur Twitter, McGregor dans un tweet suivant affirme qu’il est actuellement en pourparlers avec Dermot Desmond pour acquérir des actions de Celtic et qu’il était également ouvert à la possibilité de confesser son intérêt pour United. .

Une conversation a d’abord eu lieu concernant Celtic pour être honnête. Acquérir des actions de Dermot Desmond. Je suis certainement intéressé par l’acquisition d’une équipe sportive à un moment donné! Le Celtic et Man United sont des équipes que j’aime bien. Mais je suis ouvert. Je sens que je pourrais faire de grandes choses pour un club. https://t.co/KgD9qnYipP– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 9 mai 2021

Les deux tweets de la star de l’UFC sont devenus viraux car ils ont généré plus de quatre « j’aime » lakh, près de 15000 réactions d’utilisateurs et plus de 54000 retweets.

Pendant ce temps, les propriétaires actuels de Manchester United, la famille Glazer, ont été confrontés à un énorme contrecoup suite à leur rôle dans la Super League européenne (ESL) désormais classée. La famille a enduré une relation difficile avec les fans du club, mais s’est engagée à améliorer ses relations avec ses fans suite à la décision initiale d’inclure le club dans ESL.

