Conor McGregor bouscule Michael Chandler dans l’épisode The Ultimate Fighter

Le dernier épisode de The Ultimate Fighter (TUF) s’est avéré assez passionné après que Conor McGregor ait décidé d’attaquer physiquement Michael Chandler. On apprend que McGregor était assez livide avec la série de mauvais résultats de son équipe lors de la nouvelle saison de l’émission télévisée UFC et, par conséquent, l’artiste martial mixte irlandais a perdu son sang-froid. Lee Hammond de l’équipe McGregor a été soumis par Kurt Holobaug au deuxième tour de leur combat. Après la victoire de l’équipe Chandler, la star des poids légers de l’UFC aurait nargué son rival. Mais cela ne s’est pas bien passé avec McGregor et selon SPORTBIBLE, il a répondu en disant: «Certains de ces enfants sont à l’UFC avant que vous ne soyez à l’UFC. Alors ne commencez pas à essayer de dire que vous êtes ceci et cela. Je vais me montrer et te casser le nez, petit idiot. Petite tique Bellator. Vous ne ferez rien. »

Conor McGregor a ensuite proposé une poussée à deux mains au visage de Michael Chandler. La bagarre a forcé le président de l’UFC, Dana White, à entrer dans l’Octogone dans le but de contrôler la situation. McGregor a été vu pour la dernière fois en action à l’UFC 264 en juillet 2021. Il était hors de combat depuis lors après s’être fracturé le tibia et le péroné lors de ce combat de trilogie.

Conor McGregor devrait faire son retour à l’UFC plus tard cette année. Selon les médias, le joueur de 34 ans, lors de son combat de retour, affrontera Michael Chandler. Il n’y a aucune confirmation de la date et du lieu officiels de leur combat, mais selon les informations, les deux combattants pourraient se rencontrer plus tard cette année en décembre.

Avant leur rencontre très attendue, Conor McGregor et Michael Chandler ont décidé de travailler comme entraîneurs dans la saison 31 de TUF. Leurs noms en tant qu’entraîneurs pour l’événement de cette saison ont été annoncés en février. Mais la campagne managériale de McGregor au TUF n’a jusqu’à présent pas été assez fructueuse. L’équipe McGregor se retrouve actuellement menée par 6-0 contre l’équipe Chandler. Lors du dernier combat, Lee Hamond a été battu par Kurt Holobaugh de l’équipe Chandler. La victoire a aidé Holobaugh à devenir le sixième combattant entraîné par Chandler à se qualifier pour les demi-finales. Holobaugh visera désormais à poursuivre sa course dominante pour obtenir un troisième contrat UFC après la fin de cette saison.