Conor McGregor affirme avoir eu des «fractures de stress au tibia» avant le combat de Dustin Poirier à l’UFC 264

Après une malheureuse blessure à la jambe ruinée Conor McGregorDans l’espoir de vaincre Dustin Poirier à l’UFC 264, l’ancien champion des poids légers et plumes de l’UFC a maintenant affirmé qu’il était déjà blessé lors de son combat de trilogie et que les patrons de l’UFC le savaient à l’avance. Le « Notorious » a subi une fracture à la jambe lors de sa rencontre très médiatisée contre l’UFC 264 avec Poirier le week-end dernier, ce qui a incité l’arbitre à arrêter le combat et à attribuer à l’Américain une victoire par KO technique (TKO). La fin est arrivée lorsque Poirier a frappé le 33- un an, qui s’est effondré sur le tapis alors qu’il tentait de trouver son équilibre juste à la fin du premier tour.

L’Irlandais a été étiré loin de la T-Mobile Arena de Las Vegas. Il a depuis subi une opération chirurgicale réussie et a juré de « revenir meilleur que jamais ». McGregor, qui est actuellement en convalescence à Los Angeles, s’est rendu sur Instagram et a déclaré qu’il avait « plusieurs fractures de stress » au tibia lorsqu’il a été battu par Poirier à l’UFC 264.

Le clip vidéo montre l’ancien champion se filmant sur un scooter motorisé avec sa jambe fortement attachée. McGregor a déclaré qu’ils étaient au courant de sa blessure avant le match et qu’il était question de se retirer de l’événement à la carte.

« Tout le monde me demande à quel moment la jambe s’est cassée ? » il a dit. « Demandez à Dana White (président de l’UFC), demandez à l’UFC, demandez au Dr (Jeffrey) Davidson, le médecin-chef de l’UFC », peut-on l’entendre se lamenter.

Il a affirmé que la direction de l’UFC était au courant des « fractures de stress » sur sa jambe avant d’entrer dans l’octogone. Le combattant irlandais a également ajouté que lors des séances d’entraînement juste avant la confrontation avec Poirier, il n’arrêtait pas de se tordre la cheville.

Plus loin dans la vidéo, il a mentionné comment il a enduré son programme d’entraînement même lorsque sa cheville était « mal ». Il a poursuivi en expliquant comment il s’entraînait sur le dos et cela l’a aidé à développer « des tirs au sol et à la livre depuis le dos ». C’est une compétence qu’il a développée à cause de la jambe endommagée et a dû ajuster ses méthodes d’entraînement.

Regardez-le ici :

En fin de compte, l’ancien champion du monde des deux poids a révélé qu’il avait désormais une tige en titane insérée dans sa jambe, du genou à la cheville. Il a également taquiné qu’une fois qu’il aurait repris des forces, il serait « incassable », tout comme « Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2 ».

