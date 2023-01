Conor McGregor a rejoint l’UFC il y a dix ans alors qu’il était au chômage avant de devenir une légende du combat et l’un des athlètes les plus riches du sport avec son propre yacht d’un million de dollars.

Conor McGregor célébrera une étape importante en 2023 alors qu’il fête ses dix ans en tant que combattant de l’UFC – et quelle décennie cela a été pour l’Irlandais.

Notorious a fait sa marque pour la première fois dans le monde du MMA à la fin de 2012 en remportant une victoire virale par KO qui l’a vu devenir un champion des Cage Warriors à deux poids.

Guerriers des cages Conor McGregor a remporté sa deuxième ceinture Cage Warriors de manière dévastatrice

Quelques mois plus tard, McGregor a signé pour l’UFC mais avait toujours du mal à joindre les deux bouts avant ses débuts dans la première promotion du MMA.

Le joueur alors âgé de 24 ans combinait auparavant sa formation en MMA avec un apprentissage en plomberie, mais a arrêté après 18 mois pour se concentrer sur son sport de prédilection tout en réclamant l’aide sociale.

McGregor n’a pas eu besoin de percevoir des avantages pendant longtemps car les gens ont commencé à remarquer sa personnalité charismatique avant ses débuts à l’UFC à Stockholm le 6 avril 2013.

Le soir du combat, il a parfaitement performé. Marcus Brimage n’a pas pu faire face à la frappe de niveau élite du prospect de l’UFC et a été victime d’un TKO au premier tour aux mains de McGregor qui a utilisé son temps de micro après le combat pour demander au patron de l’UFC une prime de performance de 60 000 $.

Bien sûr, White a donné à ‘Mystic Mac’ la première de nombreuses performances ce soir-là et le nouveau venu de l’UFC n’aurait pas pu être plus heureux lors de la conférence de presse d’après-combat.

McGregor a déclaré: «Je suis ici pour gagner de l’argent. Je n’avais pas d’argent avant ça. Je percevais l’aide sociale et maintenant me voici avec la prime de 60G et mon propre salaire. Je ne sais pas ce qui se passe.

Getty Images – Getty McGregor a éliminé Marcus Brimage à Stockholm lors de ses débuts à l’UFC en 2013

Getty Images – Getty Notorious a rapidement traversé la division poids plume

Avec cela, McGregor a quitté l’aide sociale alors que les gros chèques continuaient à arriver alors qu’il traversait la division des poids plumes et devenait l’une des stars les plus brillantes du sport.

Max Holloway, Diego Brandao, Dustin Poirier, Dennis Siver et Chad Mendes ont tous été victimes de McGregor qui a rapidement traversé l’élite des 145 livres pour gagner une chance au champion de longue date. José Aldo.

S’il ne l’était pas déjà, l’artiste KO à l’esprit vif est devenu la plus grande star de l’histoire du MMA lorsqu’il a sensationnellement endormi Aldo en 13 secondes à l’UFC 194 en décembre 2015.

Des combats hérités de gros sous avec Nate Diaz et Eddie Alvarez ont suivi pour McGregor qui a sérieusement encaissé tout en devenant le tout premier champion UFC à double poids.

Images : getty ‘Mystic Mac’ n’a mis que 13 secondes pour détrôner Aldo quand ils se sont battus

Zuffa LLC via Getty La carrière de McGregor à l’UFC a culminé lorsqu’il a remporté un deuxième titre mondial en 2016

À ce stade, McGregor avait presque dépassé le sport et est passé à la boxe pour un match de méga-argent avec Floyd Mayweather qui reste l’un des événements de sports de combat les plus réussis de tous les temps.

Malgré une défaite au dixième round du TKO lors de ses débuts en boxe en août 2017, l’homme qui comptait sur l’aide du gouvernement il y a quelques années a gagné 100 millions de dollars en une nuit.

Depuis lors, McGregor a perdu trois de ses combats à l’UFC, mais a gagné des dizaines de millions pour chacun d’eux et gagnera encore plus lorsqu’il reviendra de sa longue mise à pied pour blessure plus tard cette année.

Bien que les choses ne se soient peut-être pas parfaitement déroulées dans l’octogone, le joueur de 34 ans a continué à réussir en dehors de celui-ci avec ses diverses entreprises commerciales.

À tel point qu’en 2021, il a été nommé l’athlète le mieux payé par Forbes après avoir vendu sa société Proper 12 Irish Whiskey pour 600 millions de dollars et gagné personnellement 180 millions de dollars en 12 mois.

McGregor a célébré en achetant un yacht Lamborghini de 4 millions de dollars, en ajoutant un autre emplacement à son portefeuille de pubs en pleine croissance et en achetant plus de montres pour sa collection qui a commencé lorsqu’il a acheté une montre de poche en or après ses débuts à l’UFC.

McGregor a fait 10 rounds avec Floyd Mayweather en 2017

@thenotoriousmma – instagram L’Irlandais est devenu riche au-delà de ses rêves les plus fous

LES ATHLÈTES LES MIEUX PAYÉS AU MONDE EN 2021 1. Conor McGregor – 180 millions de dollars 2. Lionel Messi – 130 millions de dollars 3. Cristiano Ronaldo – 120 millions de dollars 4. Dak Prescott – 107,5 millions de dollars 5. LeBron James – 96,5 millions de dollars 6. Neymar – 95 millions de dollars 7. Roger Federer – 90 millions de dollars 8. Lewis Hamilton – 82 millions de dollars 9. Tom Brady – 76 millions de dollars 10. Kevin Durant – 75 millions de dollars

Après une année sur la touche en raison d’une blessure, McGregor est tombé à 35e sur la liste annuelle de Forbes des athlètes les mieux payés, mais a quand même encaissé 33 millions de dollars malgré un seul combat.

L’argent continuera presque certainement à affluer pour la légende du combat qui reviendra à l’UFC dans les mois à venir pour des rebuts lucratifs contre l’élite des poids welters qui comprend Leon Edwards, Kamaru Usman, Colby Covington, Khamzat Chimaev et Jorge Masvidal.

McGregor fera également ses débuts au cinéma en 2023 après avoir tourné des scènes avec la superstar hollywoodienne Jake Gyllenhaal pour la réinvention par Amazon Prime du classique Road House des années 1980.

Le film très attendu devrait battre des records au box-office selon McGregor qui prétendait être le premier acteur le mieux payé de tous les temps.

Avec les combats de l’UFC, plusieurs entreprises prospères et une carrière d’acteur potentielle à tirer profit de cette année, McGregor pourrait bien redevenir l’homme le plus riche du sport.