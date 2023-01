Conor McGregor a l’air massif dans les premières images fixes de “Road House”.

L’ancien double champion de l’UFC Conor McGregor est absolument massif dans les images fixes du remake du film classique “Road House”. Le film, mettant en vedette Jake Gyllenhaal et McGregor n’a pas encore de date de sortie, mais ils ont commencé le tournage le 23 août.

McGregor a partagé plusieurs photos du plateau, y compris lui dans un plan d’eau et une photo de lui et Gyllenhaal dans un radeau. Il a également partagé une photo des coulisses de la paire entre les prises.

Photos de Conor McGregor et Jake Gyllenhaal du tournage du film “Road House”

McGregor a été vu se gonfler pour le rôle pendant un certain temps, et s’est même retiré du groupe de test de l’USADA, soulevant les sourcils des combattants et des fans sur l’équité de son utilisation potentielle de stéroïdes entre les combats.

Il n’a pas été vu dans l’Octogone depuis sa défaite contre Dustin Poirier à l’UFC 264 en juillet 2021, où il a subi une fracture graphique de la cheville qui l’a mis à l’écart depuis.

Le “Road House” a été diffusé en 1986 et mettait en vedette Patrick Swayze. On ne sait pas quel personnage McGregor jouera dans le remake.