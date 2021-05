Conor McGregor à Khabib Nurmagomedov, voici une liste des combattants les plus riches de l’UFC

Le United Fighting Championship (UFC) est non seulement devenu l’un des sports de combat les plus populaires au monde, mais le visage des arts martiaux mixtes (MMA) est également devenu une entreprise de plusieurs milliards de dollars au fil des ans. Compte tenu de sa popularité, les revenus du pay-per-view (PPV) pour combattre les bonus de nuit et les salaires des combattants ont augmenté tout aussi rapidement. Chaque fois que certains des combattants les plus reconnaissables entrent sur le ring, ils rentrent chez eux avec de gros chèques de paie de cinq, six chiffres ou plus.

Nous examinons ici les 10 meilleurs combattants de l’UFC et à quoi ressemble leur valeur nette.

10. Randy Couture

L’acteur américain et ancien combattant du MMA est un sergent à la retraite de l’armée américaine. Il est le quatrième combattant intronisé au Temple de la renommée de l’UFC. La valeur nette de Couture est estimée à 17 millions USD.

9. Wanderlei Silva

Le combattant brésilien MMA possède non seulement la revendication de la plupart des défenses de titre, des KO et de la plus longue séquence de victoires. Mais il a également connu la plus longue séquence de victoires de l’histoire de la promotion. On estime que le champion du tournoi du Grand Prix des poids moyens de la fierté 2003 a une valeur nette de 18 millions USD.

8. Fedor Emelianenko

Emelianenko est considéré comme le plus grand combattant poids lourd de tous les temps et est également largement considéré comme le plus grand combattant à n’avoir jamais combattu dans l’UFC. La valeur nette actuelle du grand homme russe est d’environ 18 millions USD.

7. Anderson Silva

Généralement considéré comme l’un des plus grands combattants du MMA, Silva détient la plus longue séquence de victoires de l’histoire de l’UFC avec 16 victoires consécutives. La valeur nette du combattant brésilien MMA est d’environ 18 millions USD.

6. BJ Penn

Penn est l’un des trois seuls concurrents de l’histoire de l’UFC à avoir remporté des ceintures de championnat dans plusieurs catégories de poids. Le combattant américain MMA a remporté des victoires aux championnats poids léger et poids welter et pendant plus de huit ans, il était un champion poids léger invaincu. La valeur nette estimée de Penn est de 22 millions USD.

5. Brock Lesnar

Venant de milieux sportifs professionnels extrêmement divers, «The Beast Incarnate» lutte actuellement professionnellement avec la World Wrestling EntertainmentInc. Il est l’un des combattants de MMA les plus riches du monde avec une valeur nette de 28 millions USD.

4. Georges St-Pierre

Le triple champion des poids welter de l’UFC a également remporté le titre des poids moyens en 2017. Même s’il a pris sa retraite de l’UFC en 2020, le champion à plusieurs reprises continue de récolter les gros sous et de s’asseoir sur une fortune estimée à 30 millions de dollars.

3. Khabib Nurmagomedov

Après avoir fait ses débuts à l’UFC en 2012, Nurmagomedov a mené une carrière parfaite du début à la fin. Avec un bilan impressionnant de 29-0, la popularité du combattant du Daghestani a grimpé en flèche après avoir démoli Conor McGregor en 2018. La valeur nette de la star du MMA russe à la retraite est estimée à environ 30 millions de dollars.

2. Rorian Gracie

Non seulement il est le co-fondateur de l’UFC, mais la star d’origine brésilienne est également une figure clé du sport qui a un large éventail d’intérêts professionnels. Gracie est parmi les rares à détenir une ceinture rouge de neuvième degré en Jiu-Jitsu brésilien. Avec une valeur nette de 50 millions de dollars, il est également l’un des athlètes les plus riches du monde dans tous les sports.

1. Conor McGregor

Le combattant professionnel irlandais de MMA de l’UFC n’est pas seulement un favori des tabloïds, mais le combattant à la tête brûlante est un maître du self-marketing et du trash talk. La valeur nette de Notorious est de 115 millions USD environ. Cependant, la majeure partie de sa valeur nette ne provenait pas de compétitions de MMA. Au lieu de cela, c’est principalement de ses débuts en boxe professionnelle contre Floyd Mayweather.

