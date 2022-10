Conor Kennedy révèle qu’il s’est secrètement battu en Ukraine contre la Russie – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Conor Kennedy a parlé de rejoindre secrètement la Légion internationale ukrainienne pour lutter contre la Russie dans un long post Instagram le mercredi 19 octobre. Le soldat, qui est sorti avec succès Taylor Swift et est le petit-fils de feu le procureur général Robert F.Kennedy, a déclaré qu’il avait été inspiré à rejoindre dès qu’il a appris la guerre “horrible” qui se déroulait en Ukraine, mais il a également déclaré qu’il était depuis rentré chez lui. « J’ai été profondément ému par ce que j’ai vu se produire en Ukraine au cours de l’année écoulée. Je voulais aider. Quand j’ai entendu parler de la Légion internationale ukrainienne, j’ai su que j’y allais et je suis allé à l’ambassade pour m’enrôler le lendemain », a-t-il écrit.

Conor, 28 ans, a admis qu’il n’avait dit qu’à une seule personne qu’il était parti se battre, et qu’il n’avait dit qu’à une seule personne qui il était une fois arrivé en Ukraine, car il “ne voulait pas être traité différemment”. Il a également révélé qu’il n’était en Ukraine que pour une courte période. Il a révélé à quel point il voulait aider et se consacrait à protéger de la Russie. « Au départ, je n’avais aucune expérience militaire préalable et je n’étais pas un bon tireur, mais je pouvais porter des objets lourds et j’apprenais vite. J’étais aussi prêt à mourir là-bas. Ils ont donc rapidement accepté de m’envoyer sur le front nord-est », écrit-il. « J’ai aimé être soldat, plus que ce à quoi je m’attendais. C’est effrayant. Mais la vie est simple et les récompenses pour trouver du courage et faire le bien sont substantielles. Mes amis là-bas savent pourquoi j’ai dû rentrer à la maison. Je leur devrai toujours leur exemple. Je sais que j’ai de la chance d’être revenu, mais je prendrais aussi tous les risques que nous avons pris à nouveau.

Tout en réfléchissant à son temps dans la guerre, le membre de la famille Kennedy a appelé les personnes qu’il a rencontrées parmi les «plus courageux que j’aie jamais connues», y compris les légionnaires du monde entier. « Tout comme les citoyens que j’ai connus, dont beaucoup ont tout perdu dans leur longue lutte contre l’oligarchie et pour un système démocratique. Ils savent que ce n’est pas une guerre entre égaux, c’est une révolution », écrit-il. « Chaque jour, quelqu’un là-bas sacrifie tout pour une paix durable. On ne peut pas leur demander d’agir seuls.

Vers la fin de son message, Conor a appelé ses partisans à faire tout ce qu’ils pouvaient pour aider l’Ukraine dans la guerre, suggérant de rejoindre la Légion, de faire don de fournitures médicales ou d’aider à la frontière. Il a également mis en garde contre les implications mondiales que les attaques russes pourraient avoir. « Cette guerre façonnera le destin de la démocratie au cours de ce siècle. Il y a plus à dire sur sa politique et le rôle des gouvernements occidentaux là-bas. Pour l’instant, je vous exhorte seulement à aider à titre personnel », a-t-il écrit.

Conor a également partagé la légende dans un article de blog sur Moyen. Bien que la durée de son séjour en Ukraine ne soit pas claire, la dernière publication Instagram de Conor avant de partager la mise à jour a été publiée en avril, environ un mois après l’invasion de l’Ukraine par les forces russes.

Il est l’une des nombreuses stars qui ont offert leur soutien à l’Ukraine depuis le début des attaques russes. La tante de Conor Caroline Kennedy a également honoré le président ukrainien Volodymyr Zelensky en lui remettant le prix JFK Profile In Courage en mai. “Sa bravoure et son courage ne sont dépassés que par ceux du peuple ukrainien – et ils unifient le monde, y compris les Américains, pour lutter pour la liberté et l’état de droit”, a-t-elle déclaré en partie lors de son discours.