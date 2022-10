Conor Kennedy, petit-fils de RFK et ex de Taylor Swift, révèle le service ukrainien: “J’étais … prêt à mourir”

Conor Kennedy, le petit-fils de 28 ans du sénateur Robert F. Kennedy, a révélé qu’il avait été en Ukraine pour combattre les Russes alors qu’il n’avait aucune expérience militaire et qu’il était “prêt à mourir” pour la cause.

“Mon séjour en Ukraine n’a pas été long, mais j’ai vu beaucoup de choses et j’ai beaucoup ressenti”, a déclaré Kennedy écrit dans un post Instagram qui comprenait une photo de son ami “Nick” en tenue de combat. “J’ai aimé être un soldat, plus que je ne l’avais imaginé. C’est effrayant. Mais la vie est simple, et les récompenses pour trouver du courage et faire le bien sont substantielles.”

Kennedy, mieux connu pour son grand-père et sa brève relation avec la reine de la pop Taylor Swift, a affirmé qu’il avait gardé un secret sur son voyage et son identité, disant à une personne qu’il était allé en Ukraine et ne disant qu’à une autre personne en Ukraine sa vraie Nom.

“Je ne voulais pas que ma famille ou mes amis s’inquiètent, et je ne voulais pas être traité différemment là-bas”, a écrit Kennedy. “En entrant, je n’avais aucune expérience militaire préalable et je n’étais pas un bon tireur, mais je pouvais porter des choses lourdes et j’apprenais vite.”

“J’étais également prêt à mourir là-bas. Ils ont donc rapidement accepté de m’envoyer sur le front nord-est.”

Kennedy n’a pas dit combien de temps il était en Ukraine, ni quand exactement il était dans le pays. La campagne du front nord-est a duré du début de la guerre le 24 février au 8 avril, avec de petites représailles en mai.

Kennedy avait posté trois fois en avril avant d’avoir zéro post jusqu’à son gros confessionnal, posté la semaine dernière. Il ne publie que quelques fois par an, soulignant son besoin de remettre les pendules à l’heure alors que la nouvelle de son service a éclaté dans la presse.

La raison primordiale de servir, a cité Kennedy, était que “cette guerre façonnera le sort de la démocratie au cours de ce siècle”, qualifiant le conflit de “révolution” car ce “n’est pas une guerre entre égaux”.

“Je voulais aider”, a écrit Kennedy. “Quand j’ai entendu parler de la Légion internationale ukrainienne, j’ai su que j’y allais et je suis allé à l’ambassade pour m’enrôler le lendemain.”

“Mes amis là-bas savent pourquoi j’ai dû rentrer à la maison”, a-t-il poursuivi. “Je leur devrai toujours leur exemple. Je sais que j’ai de la chance d’être revenu, mais je prendrais aussi tous les risques que nous avons repris.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a créé la Légion internationale peu de temps après le début du conflit, et le groupe a attiré 20 000 volontaires de 52 pays au cours de la première semaine, selon Time.

“Pour l’instant, je vous exhorte seulement à aider à titre personnel”, a-t-il conclu. “Rejoignez la légion, aidez à la frontière ou envoyez des fournitures médicales. Chaque jour, quelqu’un là-bas sacrifie tout pour une paix durable. On ne peut pas lui demander d’agir seul.”