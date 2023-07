Conor Gallagher: West Ham intéressé par le milieu de terrain de Chelsea et de l’Angleterre | Nouvelles du centre de transfert

West Ham s’intéresse au milieu de terrain de Chelsea et de l’Angleterre Conor Gallagher.

Gallagher a encore deux ans sur son contrat et on pense que Chelsea serait ouvert à une prolongation.

Tout départ potentiel devrait probablement être conduit par Gallagher lui-même.

Le milieu de terrain anglais est en tournée de Chelsea aux États-Unis et, dans l’état actuel des choses, le patron Mauricio Pochettino prévoit qu’il fasse partie de l’équipe la saison prochaine.

Sky Sports Nouvelles comprend que Chelsea le valorise bien au-delà de 40 millions de livres sterling.

Gallagher est l’un des nombreux milieux de terrain que West Ham envisage après le départ de Declan Rice à Arsenal pour 105 millions de livres sterling.

Les Hammers ont eu une offre de 45 millions de livres sterling rejetée par Fulham pour Joao Palhinha et restent attachés au capitaine de Southampton James Ward-Prowse, Denis Zakaria de la Juventus et Edson Alvarez d’Ajax.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant en juin, Conor Gallagher a réitéré son désir de rester à Chelsea et a déclaré qu’il avait hâte de travailler sous Mauricio Pochettino.



West Ham parmi les clubs surveillant la situation de Maguire

Harry Maguire est surveillé de près par les clubs de Premier League et à l’étranger, avec West Ham parmi ceux qui s’intéressent à l’international anglais.

On pense que les Hammers explorent l’option d’un prêt ou d’un contrat permanent pour le défenseur de 30 ans, à qui on a récemment dit qu’il ne serait plus capitaine de Man Utd et pourrait chercher à déménager ailleurs.

Cependant, ils sont conscients que les salaires pourraient poser problème si un accord devait être conclu entre les clubs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kaveh Solhekol explique que Harry Maguire aura de nombreuses options de transfert s’il choisit de quitter Manchester United, après que le défenseur ait perdu le brassard de capitaine.



Le manager de United, Ten Hag, a toujours soutenu que toute décision appartiendrait effectivement au joueur, qui est sous contrat avec le club jusqu’à l’été 2025.

Le club a remercié Maguire pour sa contribution en tant que capitaine au cours des trois dernières années et demie, ajoutant que le manager annoncera son nouveau capitaine en temps voulu, après avoir informé les joueurs.

Que regarder sur Sky Sports cette semaine Le 151e ouvert – 20 au 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Golf

Quatrième test des cendres masculin – 19 au 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Cricket

Série d’été de Premier League – à partir du 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Premier League

Grand Prix de Hongrie – 21 au 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports F1

F1 Juniors : GP de Hongrie – 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Mix

Fléchettes World Matchplay – 17 au 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Action

Fléchettes World Matchplay pour femmes – 22 au 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Action

Éliminateur de titres légers IBF – 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Action Obtenez Sky Sports

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été lorsque le mercato s’ouvrira le 14 juin et se clôturera à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.