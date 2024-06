Conor Gallagher « ne sait pas pourquoi » il devrait quitter Chelsea

Points forts Chelsea fait face à une vente incendiaire en raison des règles FFP, augmentant la probabilité de perdre des stars clés comme Conor Gallagher.

Gallagher, un joueur clé, n’est pas sûr de son avenir car Chelsea ne l’a pas contacté concernant ses prochaines étapes.

Newcastle, Tottenham et Aston Villa ont exprimé leur intérêt pour Gallagher, Villa étant en tête après l’ouverture des pourparlers.







Chelsea se prépare à une braderie au cours des mois d’été, le club cherchant à se débarrasser de certains de ses joueurs dans le but de lever des fonds pour les cibles entrantes – ce qui signifie que de grandes stars pourraient être vendues dans le processus. Et alors que Conor Gallagher est vanté de son départ de Stamford Bridge, des sources de GIVEMESPORT ont révélé que le milieu de terrain ne veut pas partir, Chelsea ne parvenant pas à entrer en contact avec lui concernant son avenir.

Gallagher a été l’un des meilleurs joueurs de Chelsea la saison dernière, marquant cinq buts et récoltant sept passes décisives pour les Blues alors qu’ils se battaient pour une sixième place pour assurer le football de la Ligue Europa Conference. Mais avec des réglementations à contourner et d’autres joueurs également en lice à vendre, Gallagher n’est toujours pas sûr de son avenir bien qu’il soit en Allemagne avec l’équipe nationale d’Angleterre ; et des sources ont révélé que Chelsea n’avait pas été en contact pour discuter de sa prochaine décision.







Conor Gallagher : dernières nouvelles sur les transferts

Gallagher a été l’un des meilleurs joueurs de Chelsea mais il pourrait partir

Gallagher a été lié au trio de Premier League Newcastle United, Tottenham Hotspur et Aston Villa ces dernières semaines, Villa étant le club le plus lié après aurait ouvert des négociations pour sa signature.

Reste à savoir s’il bougera dans les prochains jours, mais comme le dernier match de groupe de l’Angleterre aura lieu le 25 juin, le milieu de terrain pourra revenir à l’action au plus tôt à la fin du mois et, en tant que tel, il semble qu’un mouvement sera fait. après cette période.





Villa pourrait augmenter les frais de Gallagher, Douglas Luiz étant lié ailleurs – ouvrant la porte à un déménagement dans les Midlands pour la star des Trois Lions – mais il y a plusieurs obstacles à franchir en premier.

Le milieu de terrain a été laissé dans le flou par son club

Des sources de GIVEMESPORT ont révélé que Gallagher avait rencontré son agence à la fin de la semaine dernière pour clarifier sa situation actuelle à Stamford Bridge.

Le milieu de terrain est dans l’avion de Gareth Southgate pour l’Allemagne avant l’EURO 2024, mais alors que la plupart des membres de l’équipe savent où ils joueront la saison prochaine, Gallagher reste dans le flou après avoir été lié à des transferts à Tottenham, Newcastle et Villa depuis le tour du mois.





Statistiques de Conor Gallagher en Premier League – Classement des équipes de Chelsea Statistiques Sortir Rang d’équipe Les apparences 37 1er Aides 7 2ème Passes clés par match 1.4 2ème Plaquages ​​par match 2.3 3ème Interceptions par match 1.2 1er Note de match 7.13 2ème

Gallagher ne souhaite pas quitter Chelsea, et il ne comprend pas pourquoi il devrait devoir quitter le club dans lequel il travaille depuis qu’il est enfant – mais cela a été accentué par le fait que Chelsea n’a pas réussi à communiquer avec leur produit académique à propos de soit un nouveau contrat, soit la perspective de quitter le club après 16 ans d’affiliation.





Villa et Tottenham sont considérés comme les options les plus réalistes pour Gallagher s’il quitte Chelsea, Villa s’étant qualifié pour la Ligue des champions et Tottenham étant un autre club londonien.

La vente de Gallagher serait préjudiciable à Chelsea

Il manque des dirigeants à Stamford Bridge

Gallagher manquerait beaucoup à Chelsea s’il partait. Enzo Fernandez et Moises Caicedo seront probablement les deux milieux de terrain devant lui s’il reste, mais les options derrière eux dans l’ordre hiérarchique telles que Romeo Lavia et Lesley Ugochukwu n’ont pas eu suffisamment d’expérience en Premier League.

Gallagher a parfois été capitaine de Chelsea et avec Thiago Silva qui part également comme l’un des seuls vétérans d’une jeune équipe, les Blues ont besoin d’un leader sur et en dehors du terrain. Gallagher offre cela en abondance et son départ signifie que les Bleus pourraient avoir du mal à le remplacer.





